01.11.2019 19:52

CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Çalıştayı kapsamında CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla İzmir'de bir araya geldi. Başkan Soyer, "Alevilerin cemevi talebini, Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini, Romanların kültürlerini yaşatacağı alanları, Suriyeli sığınmacılar meselesini, engellilerin sosyal yaşamda yaşadığı zorlukları, kadın özgürlüğünü, işsizliği, yoksulluğu, barışı ve onlarca farklı toplumsal sorunun çözümünü sadece Ankara'nın insafına ve tasarrufuna bırakacağımız aşamayı geçtik" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Çalıştayı'na; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, programı sebebiyle zirveye katılamadı. Açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer yaparken toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kadın başkanlara karşı şiddeti kınadı

Konuşmasına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun geçtiğimiz günlerde karşılaştığı fiziki müdahaleleri hatırlatarak başlayan Başkan Soyer, "Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in, cumhuriyetimizin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında Şirince'de maruz kaldığı sözlü ve fiziki saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Yine geçtiğimiz hafta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na karşı fiziksel saldırıda bulunulmasını da kınıyorum. Bu saldırıların kimden geldiğinden ziyade, nedenlerinin doğru teşhis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın belediye başkanlarına dönük bu saldırılar, kadınların siyasetteki rolünü kabul edemeyen eril bir aklın, erkek şiddetine dönüşen uygulamalarıdır. Bu ve benzeri saldırılar; kadınların özgürlüğünü, yaşamın her alanındaki varlığını ve öncü rolünü engellemeye çalışan ataerkil bir aklın korkakça şiddetidir. Biz her şiddeti reddetmekle beraber, özellikle kadınların sözlerini susturmaya, onların rolünü engellemeye, onlar üzerinde baskı ve şiddet kurmaya çalışan bu zihniyetle mücadelemizi her alanda devam ettireceğiz. Çünkü her şey kadınla değişiyor" diye konuştu.

"40 milyon, ülkenin yarısı"

İstanbul'dan sonra ikinci buluşmanın İzmir'de olduğunu belirten Soyer, şöyle devam etti:

"İstanbul'dan sonra ikinci kez İzmir'de bir araya gelerek yürüttüğümüz çalışmalar hakkında ortaklaşmayı, deneyimlerimizi paylaşmayı çok önemli bulduğumu belirtmek istiyorum. Çünkü yönettiğimiz şehirlerin toplam nüfusu, yaklaşık 40 milyon kişiye, yani ülkemizin yarısına tekabül ediyor. Bu durum, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını artırmakla beraber, bizleri seçen vatandaşlarımızın sorunlarına, ortak çözüm üretmemizi de zorunlu kılıyor. Şahsım da dahil burada bulunan 10 büyükşehir belediye başkanı olarak seçildiğimiz şehirlerde; ekonomik ve sosyal sınıfı, etnik yapısı, inancı, dili, kültürü ve düşüncesi bakımından çok farklı toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerine cevap olmakla sorumluyuz. Ancak hepimizin farkında olduğu gerçek şu ki; yönettiğimiz büyükşehirlerdeki vatandaşlarımız, geçmişin refleksleriyle yapılan bir yerel yönetim anlayışından fazlasını istiyor bizden. Bu istek öylesine oluşmadı elbette. Küreselleşmenin, bilgi toplumu olmanın ve ülkemizdeki toplumsal, siyasal süreçlerin getirdiği bir değişim. 31 Mart ve 23 Haziran'da ete kemiğe bürünen bir değişim bu."

"Toplumun değişimi siyaset kurumuna göre çok daha hızlı gerçekleşiyor"

Soyer, "Toplum, değişiyor ve bu değişim çok açık ki, siyaset kurumuna göre çok daha hızlı gerçekleşiyor. Halka en yakın yerde kamusal ve siyasi sorumluluğu olan bizlerin; bu değişimi iyi okuması ve bu çerçevede eski refleksleri bir tarafa bırakması gerekiyor. Yönettiğimiz şehirler, birçok farklılığı barındırıyor içerisinde. Bizim bu farklılıkları, pragmatik bir siyaset anlayışıyla değil, bugünü değiştiren, geleceği doğru inşa edebilen gözlerle okumamız gerek. Daralan kamusal ve siyasi alanı, yerelde toplumsal müşterekleri sağlayarak genişletebiliriz ve bunu barışa, onurlu bir yaşama katkıyı sağlamayı hedefleyerek yapmalıyız. Bunun için her şeyden önce demokrasiyi gerçek anlamda yaşama geçirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki sorunların hemen hepsi, geniş uzlaşmalar üretmeden çözülemeyecek noktalara gelmiş durumda ve bu sorunlar, eski haliyle durmuyor yerinde. Evrilerek, dönüşerek ve çoğalarak geliyor. Bu sebeple demokrasiyi, sadece seçimlerden ibaret gören anlayışı, yapacağımız uygulamalarla değiştirmek, yerel siyasetin ve onun temsilcileri olarak bizlerin en temel görevlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor"

"Halkın karar süreçlerine katılımını, söylemden öteye taşımamız; ancak ve ancak sorunun bizzat muhataplarını, bu süreçlere dahil ederek ve müşterekler kurarak mümkün" diyen Soyer, "Aksi durumda çözdüğümüzü sandığımız sorunlar, büyüyerek devam eder.

Halka en yakın yerde kamusal hizmet sunan ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin; yansıması doğrudan kentlerde olan bu sorunların çözümleri için çok daha cesur, çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor. Toplum, geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı, mevcut siyasi, kamusal yaklaşımları değiştirmemizi ve dönüşüme öncülük yapmamızı talep ediyor. Ülkemizin yarısının yaşadığı şehirlerin belediye başkanları olarak burada, İzmir'deki bu buluşmamızın; bu hususlarda tartışmalar yürüteceğimiz bir zemine dönüşeceğinden şüphem yok. Buluşmalarımızın; kapsamlı değerlendirmelerle, sorunlarımıza ortak bir akılla çözüm geliştirebileceğimiz ve yeni bir yerel yönetim anlayışını geliştirebileceğimiz fırsatlar yaratacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Davet bekliyoruz"

Başkan Soyer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen büyükşehir belediye başkanları toplantısına da değinerek, "2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Hazırlanan bu çalışmalar sırasında komisyonda yer alan büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve hazırlanmasında katkıda bulunmasını bekliyoruz" dedi.

