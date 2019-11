CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı

01.11.2019 12:58

İSTANBUL'da ilki gerçekleştirilen CHP'li büyükşehir belediye başkanları çalıştayının ikincisi İzmir'de yapıldı. Çalıştaya ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan davet beklediklerini belirterek, "2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık 2 ay geçti, bu komisyon davet edilmedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı. Otelde bir araya gelen belediye başkanları, toplantı salonuna birlikte geldi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, açıklamasının başında önceki gün bazı CHP'liler tarafından saldırıya uğrayan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile yine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bir programda omuz atılmasını anımsatarak, yaşananları kınadı.'SİYASET KURUMU SORUNLARA CEVAP VERMEKTEN UZAKLAŞIYOR'Küreselleşmenin, bilgi toplumu olmanın ve ülkedeki toplumsal, siyasal süreçlerin getirdiği bir değişim yaşandığını aktaran Tunç Soyer, şöyle konuştu: "31 Mart ve 23 Haziran'da ete kemiğe bürünen bir değişim bu. Halkımız son seçimlerde, sadece yaşadığı şehri yönetecek belediye başkanını seçmedi. Bununla birlikte, hakim siyasi dile, kutuplaştırma, ötekileştirme söylemlerine ve ekonominin gidişatına 'dur' demek istedi. Farklı düşüncelere tahammül edemeyen, karşısındakinin haklarına saygı göstermeyen yaklaşımların yerini, demokratik bir ortamın, uzlaşmanın ve barış dilinin alacağı bir alternatif yaratmak istedi. Elbette ki altyapı, yol, su, imar ve diğer kentsel hizmetler, halen temel görevimiz. Ancak bunun ötesine geçmemizi bekleyen ve yapacağımız her çalışmada, sarf ettiğimiz her sözde, yönünü yerel yönetimlere, yani bize dönmüş bir toplum var. Hal böyle iken, yani halk gözünü yerele dönmüş iken, ne yazık ki daha da katılaşan bir merkezi anlayışla karşı karşıyayız."Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son günlerde gündeme gelen, boğazın kültürel ve tarihi değerlerini korumayı amaçlayan Boğaziçi Kanunu'nun değiştirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin yetkilerine son veren ve boğazı imara açacak taslak düzenleme bunun kanıtı niteliğinde. Ankara'da alınan karar ve tüm politikaların olumsuz sonuçlarının yansıdığı yerellerin zaten kısıtlı olan yetkilerinin bile alınması, merkezi idarelerin ve siyaset kurumunun, artık sorunlara cevap vermekten gittikçe uzaklaştığını gösteriyor. Yetki paylaşımını, güçler ayrılığını kabul etmeyen, katı bir merkezi yaklaşım, sorunların katmerleşmesinin en temel sebeplerinden biri."Halkın karar süreçlerine katılmasının, söylemden öteye taşıması gerektiğini ancak sorunun bizzat muhataplarını, bu süreçlere dahil ederek mümkün olduğuna dikkat çeken Tunç Soyer, şunları söyledi: "Aksi durumda çözdüğümüzü sandığımız sorunlar, büyüyerek devam eder. Halka en yakın yerde kamusal hizmet sunan ve siyasi sorumluluk taşıyan bizlerin; yansıması doğrudan kentlerde olan bu sorunların çözümleri için çok daha cesur, çok daha kararlı adımlar atması gerekiyor. Toplum, geçmiş alışkanlıklarımızdan kurtulmamızı, mevcut siyasi, kamusal yaklaşımları değiştirmemizi ve dönüşüme öncülük yapmamızı talep ediyor. Ülkemizin yarısının yaşadığı şehirlerin belediye başkanları olarak burada, İzmir'deki bu buluşmamızın, bu hususlarda tartışmalar yürüteceğimiz bir zemine dönüşeceğinden şüphem yok. Buluşmalarımızın, kapsamlı değerlendirmelerle, sorunlarımıza ortak bir akılla çözüm geliştirebileceğimiz ve yeni bir yerel yönetim anlayışını geliştirebileceğimiz fırsatlar yaratacağına yürekten inanıyorum."'DAVET BEKLİYORUZ'Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen büyükşehir belediye başkanları toplantısını hatırlatan Soyer, şunları söyledi: "2 ay önce Cumhurbaşkanımızın davetiyle büyükşehir belediye başkanları olarak Ankara'ya gitmiştik ve orada hazırlanmakta olan yerel yönetim paketi ile ilgili de bir komisyon tespit edilmişti. Yaklaşık 2 ay geçti, bu komisyon davet edilmedi ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazırlanan bu çalışmalar sırasında komisyonda yer alan büyükşehir belediye başkanlarımızın da yer almasını ve hazırlanmasında katkıda bulunmasını bekliyoruz. Biz her halükarda büyükşehir belediye başkanları olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz ve Türkiye için hayırlı olduğuna inandığımız çalışmaları sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından basına kapatılan toplantı, gün sonuna kadar sürecek ve ardından açıklama yapılacak.

Kaynak: DHA