Chp'li büyükşehir belediye başkanları istanbul'daki çalıştayda buluştu

29.08.2019 12:01



İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün başlayan "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayıöndaki konuşmasında "Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu masada değerlendireceğiz" dedi.

Sultanahmet'te Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştay'ında CHP'li büyükşehir belediye başkanları, bir araya geldi.

Çalıştaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar katıldı.

Çalıştayın açılışında bir bilgilendirme konuşması yapan Ekrem İmamoğlu, CHP'ye ait 11 büyükşehir belediyesinin toplam nüfusunun 40 milyona yakın olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisinin neredeyse GSMH'nın yüzde 70'lere yakını bu şehirlerde yaşatılıyor, büyütülüyor ve var ediliyor. Dolayısıyla büyükşehir belediye başkanları olarak bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin özellikle bu günlere yaşadığı bir kısım sorunlara başta ekonomi olmak üzere, özellikle toplumun içinde istihdam gibi yaşadığı birçok konuya yerel yönetimler olarak bizler nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl ortak akılla, işbirlikleriyle bu sürece değerli bir takım unsurlar katabiliriz ve aynı zamanda kendi iç işleyişimizle birlikte paylaşacağımız deneyimler ya da bir takım sorunların çözümlerindeki ortak süreçleri bu toplantılarda paylaşacağız. Mutlaka dönemin ya da toplantının yapıldığı sürece dair de bu toplantıda ülkenin sorunlarına dönük fikirlerimiz oluşacak ve bunu da kamuoyu ile paylaşacağız."

"DEMOKRAT KURALLARIN ŞEHİRLERDE VARLIĞINI ÖNEMSİYORUZ"

"Türkiyemizin yeni nesil bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğunu, farklılaşmaya ihtiyaç duyduğunu, toplumun beklentilerine dönük 21 yüzyıla yakışan bir yerel yönetim anlayışıyla buluşması gerektiğinin hepimiz farkındayız." diyen İmamoğlu, "Bu yönüyle özellikle insana dokunan ve toplumun varlığını eşit bireyler şekliyle bir şehirde yaşamı sağlayan bir belediyecilik, bizim öncelikli kavramımız. Tabii bu sosyal demokrat belediyeciliğin de en ana unsurlarından birisi. Demokrasiyi, özellikle cumhuriyetimizin çağdaş kavramlarla var ettiği demokrat kuralların şehirlerde varlığını önemsiyoruz. Elbette ki toplumun barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamak bizim temel ilkelerimiz. Özellikle şehirlerimizin saygı görmek istediğini, insanların ve şehrin özenle yönetilmesi gerektiğini de hissettiren bir yönetim anlayışını var edeceğiz önümüzdeki dönemde" şeklinde konuştu.

"GÜNCEL KONULARA DA MASALARIMIZDA MUTLAKA YER VERECEĞİZ VE ÇÖZÜMLER ARAYACAĞIZ"

İmamoğlu, "Şehirlerimizin maneviyatı, tarihi, doğası tümüyle bunlara saygı duyan ve bu yönde politikalar geliştiren belediyeler olacağız. Bu temel felsefemizin yanı sıra güncel konulara da masalarımızda mutlaka yer vereceğiz ve çözümler arayacağız. Ülkemizin mevcut ekonomik durumu, bu ekonomik durumun belediyemize olan tesirleri ve bu konudaki çözüm arayışlarımız gündemimizin bir bölümü olacak. Özellikle belediyelerimize dönük bir kısım merkezi yönetimle diyalog arasında oluşabilecek engeller ya da sıkıntılarla ilgili birtakım hukuki tespitlerimiz, hukuki yönüyle yapmamız gerekenler ve özellikle belediyecilikle çatışan veya çakışan bir kısım yerel yönetim uygulamaları, başta imar olmak üzere, farklı kurumların girişimleriyle şehirlerde beklemediğimiz ya da istemediğimiz bir takım uygulamaların yapılmaması gerektiği hususunda da neler yapabiliriz bunları konuşacağız"dedi.

MÜLTECİ SORUNU

Ekrem İmamoğlu, "Türkiye'mizin güncel konusu mülteci sorunu, bütün şehirlerimizi ilgilendiriyor. Hele hele masada bulunan bazı şehirlerimizde ciddi anlamda sorun olmuş durumda. Başta İstanbul, Hatay, Mersin ve Adana gibi şehirlerimizde mülteci konusu gerçekten her şehrin önemli bir sorunu haline gelmiştir. Bu konuyu yine masada değerlendireceğiz. Bu hususta da çözümlerimiz ne olabilir şeklinde bir çalıştayımız olacak" diye konuştu.

TARIM POLİTİKASI

İmamoğlu, "Şu anda Türkiye'mizin belki de görünmeyen en önemli konularından biri olan tarım politikası üzerine bir kısım yorumlarımız olacak ve karşılıklı fikirler geliştireceğiz. Şehirler arasında sağlıklı gıda erişimini ve özellikle tüketiciye gıdanın en ucuz haliyle ulaşımını sağlayacak kanalları nasıl oluşturabiliriz, bu yönüyle de fikirler oluşturacağız. Türkiyemizin çok ihtiyaç duyduğu ulusal tarım politikalarına da ciddi anlamda katkı sunacağını düşünüyoruz. Bu kadim kentlerimizin belediye başkanları olarak sorumluluğumuzun bilincinde ve dayanışmayla ülkemize, milletimize çok değerli hizmetler üretebileceğimizin de farkında olan bireyler olarak bu paylaşımın hem şahsi görev alanımıza hem sorumlu olduğumuz kentlere ve iyi biliyoruz ki ülkemize büyük katkı sunacağı bilinciyle bu toplantımızı başlatmış bulunuyoruz"dedi.

Çalıştay 11 büyükşehir belediye başkanının katılımıyla düzenli olarak çeşitli şehirlerde düzenlenecek.



Kaynak: DHA

- İstanbul