CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ. - Haberler
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CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ.

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antakya ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar,...

HATAY (DHA) - Antakya ilçesindeki otelde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, kentin yüzyıllardır kardeşliğin, birliğin, bütünlüğün, sevginin ve kucaklaşmanın merkezi olduğunu belirtti. Savaş, "Hatay, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Anadolu'nun tam bileşkesinde, orta noktasında olup yüzyıllarca ticaret merkezi olmuş ve Roma döneminde dünyadaki üç büyük şehirden biri. Burada Hatay ile ilgili hem problemleri hem güzellikleri paylaşacağız, onlarla ilgili kararlar alacağız. Türkiye'mizde bizim de müdahil olmamız gereken gündem varsa onları konuşacağız? dedi.

Açılış konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ.

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ.
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Haber: CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI, HATAY'DA BİR ARAYA GELDİ. - Haberler
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