CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi - Haberler
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CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 Alanı'nda incelemelerde bulundu.

HATAY (AA) - CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek olan EXPO 2021 Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve EXPO 2021 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, Antakya-Defne ilçeleri arasındaki 220 dönümlük arazi üzerinde yapımı devam eden çalışmalar hakkında misafirlerine bilgiler verdi.

EXPO 2021 Alanı'ndaki incelemeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Hatay'da EXPO 2021 Alanı'nı gezdi

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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