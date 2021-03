CHP'li büyükşehir belediye başkanları EXPO Hatay maskotları için oy kullandı

EXPO 2021 Hatay organizasyonunun maskotlarına isim belirlenmesine ilişkin Expo 2021 Hatay web sitesi üzerinden başlatılan ve mobil uygulama üzerinden de oy kullanılabilen oylama kampanyasında sona gelindi. CHP'li büyükşehir belediye başkanları da EXPO Hatay maskotları için oy kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay'a özgü dağ ceylanlarından (Gazella Gazella) esinlenilerek tasarlanan EXPO Hatay maskotlarının ismi için CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının da fikirlerini aldı. Hafta sonu Muğla'da gerçekleşen "CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması"nda Savaş, belirlenen isim önerilerini mevkidaşlarına sunarak beğendikleri isimleri oylamalarını istedi. Farklı 6 isim önerisini toplantıya katılan tüm başkanlara sunan Savaş, başkanların verdiği oyun sisteme kaydedilmesini sağladı. Başkanların çoğunluğu "Zeytin" ile "Defne" isim önerilerini beğendi. Oylamada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak oy kullandı.

Hatay'ın tanıtımında büyük pay sahibi olan ve yakın zaman önce The New York Times gibi birçok uluslararası basın kurumuna konu olan "Gazella Gazella" türü ceylanlar, Türkiye Memeli Listesi'nde 2008 yılında belgelendi. Tür, şu anda Hatay'ın Kırıkhan ilçesi sınırlarında doğal alanında yaşayıp korunuyor. Bu bölge Gazalle Gazella türü ceylanların Türkiye'de yaşadığı tek alan olarak öne çıkıyor. Ceylanların Hatay'da halk tarafından korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi de türün korunması için özellikle sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına gereken her türlü desteği sağlıyor. Küçük ve narin görünümünün aksine çok hızlı bir tür olan Gazella Gazellaların tüylerinin rengi toprakla tam uyumlu olduğu için fark edilmesi güç oluyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün hassasiyeti ve girişimleri sayesinde bugün bin civarında Gazella Gazella doğada serbestçe güvende yaşıyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı