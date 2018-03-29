CHP'li Budak, 'Uçuş Görevlilerinde Aşırı Yorgunluk' İddialarını Meclis'e Taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, uçuş emniyetini riske atan 'uçuş görevlilerinde aşırı yorgunluk' iddialarını Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

?CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi. THY başta olmak üzere sivil havacılık şirketlerinde uçuş- görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri konusunda kaygı verici bilgiler geldiğini belirten Çetin Osman Budak, Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVA-SEN) Genel Başkanı Kaptan Pilot İskender Çarkçı'nın basına yansıyan iddialarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Uluslararası yönergelerdeki mesai limitlerinin en üst seviyede kullanıldığı, 5 gece arka arkaya sabaha kadar uçuş yapanlara 12 saat sonra yeniden görev verilebildiği, uçuş görevlilerinin aralıksız 144 saat çalıştırılabildiği, bunun da 12 güne karşılık geldiği, aynı takvim günü içerisinde 2 kez mesai yapılmayacağı ilkesinin kaldırıldığı belirtilmektedir. Havacılık çalışanlarına toplu sözleşmelerle verilen hakların, uygulamada mesai talimatlarıyla ortadan kaldırıldığı öne sürülmekte, yorgunluk nedeniyle bayılan ve sinir krizi geçiren uçuş görevlileri olduğu iddia edilmektedir. Bundan 8 ay öncesinde iki kaptan pilotun Atatürk Havalimanı'nda 5 gün arayla kalp krizi geçirip vefat etmeleri sonucu Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) yönetimi de benzer uyarılarda bulunmuştur."

Uluslararası uçuş standartlarını hatırlatan CHP'li Budak; Bakan Ahmet Arslan'a şu soruları yöneltti:

"Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatına (EUROCONTROL) göre uçuş görev süresi sınırlamaları ve dinlenme gereklilikleri nelerdir? Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Uçuş ve Görev Süresi Sınırlamaları ile Dinlenme Gereklilikleri Talimatı (SHT–FTL), uluslararası standartlara uygun mudur? FTL kurallarının günlük akış ve iş yoğunluğu içerisinde, uygulamada fiilen 'özel talimatlarla' aşılmakta mıdır? Görev süresi sınırlamasında ICAO ve EUROCONTROL'ün standartları bile Avrupa'da tartışmalı bulunurken, buradaki en üst limitlerin Türkiye'de standart uygulamaya dönüştüğü doğru mudur? Pilotlar için ayda 110 saat uçuş sınırlarının uygulanmadığı, özellikle yaz aylarında pilotların yıllık izin haklarının kullandırılmadığı doğru mudur? Haziran 2017'de iki pilotumuzun vefatının ardından TALPA yönetiminin açıklamaları üzerine hangi tedbirler alınmıştır? Üçüncü Havalimanı açıldığında özellikle THY'nin uçak sayısının ve uçuş sayılarının artması beklenmektedir. Hava meydanları ve THY'nin mevcut kadro yapısı büyüme planları için yeterli midir? İlave istihdam planlaması var mıdır? Bakanlığınız, THY ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında pilot ihraç edilmiştir? THY'de, FETÖ ile bağlantılı veya örgüte müzahir olduğu gerekçesiyle ihraç edilen personelin unvanları nelerdir? THY'de personel yetersizliği nedeniyle FETÖ ile mücadelede taviz verildiği iddiaları doğru mudur?" - Ankara