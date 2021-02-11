CHP'li Berberoğlu, yeniden milletvekili
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'li Berberoğlu, yeniden milletvekili

11.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:53
CHP'li Berberoğlu, yeniden milletvekili

CHP'li Enis Berberoğlu, mahkemenin 'yeniden yargılanması ve infazın durdurulması' kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekili vasfını yeniden kazandı.

CHP'li Enis Berberoğlu, mahkemenin 'yeniden yargılanması ve infazın durdurulması' kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla milletvekili vasfını yeniden kazandı.

AYM Genel Kurulu, MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezası onandıktan sonra 4 Haziran 2020'de milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyu görüşerek hak ihlali kararı verdi. Karar, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere gönderildi; ancak İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılamaya yer olmadığına hükmetti. Bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazdan sonuç alınamayınca Berberoğlu, AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulundu. AYM, Berberoğlu'nun yaptığı ikinci bireysel başvuru için de hak ihlali kararı verdi. Oybirliğiyle verilen kararda, Anayasa'nın 'seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını' düzenleyen 67'nci ve 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını' düzenleyen 19'uncu maddelerinin ihlal edildiğine hükmedildi. Kararın bir örneği, ihlallerin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme de Enis Berberoğlu hakkında AYM kararına uyulması yönünde oy birliğiyle karar verdi.

7 AY SONRA YENİDEN MİLLETVEKİLİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin, Enis Berberoğlu hakkında verdiği 'yeniden yargılama ve infazın durdurulması' kararı ile ilgili Başkanlık Tezkeresi, Genel Kurul'da okundu. Kararın okunmasının ardından Berberoğlu, 7 ay sonra yeniden vekillik hakkını kazandı. Berberoğlu bugün itibarıyla milletvekilliğinin tüm haklarını geri kazanmış oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Müge Anlı Sibel Can Cem Yılmaz
Spor Ömer Ali Erol Bulut Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Berberoğlu, yeniden milletvekili - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 15:59:24. #1.15#
title