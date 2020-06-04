CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü
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CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü.

CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü
04.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:59

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nun milletvekillikleri düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu. Üç milletvekilinin milletvekilleri düştü.

CHP ve HDP milletvekilleri sıralara vurdular ve "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde slogan attı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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