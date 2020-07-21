CHP'li belediyenin işten çıkardığı işçiler mahkemeyi kazandı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonrası CHP yönetimine geçen Çanakkale'ye bağlı Bayramiç Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, HİZMET-İŞ Sendikasının yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu işe iade davasını kazandı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri sonrası CHP yönetimine geçen Çanakkale'ye bağlı Bayramiç Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçiler, HİZMET-İŞ Sendikasının yürüttüğü hukuk mücadelesi sonucu işe iade davasını kazandı.

Bayramiç Belediyesi'nde çalışırken haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden edilen işçiler için 29 Mayıs 2019 tarihinde HİZMET-İŞ Sendikası tarafından bir protesto gerçekleştirilmiş ve hukuk mücadelesine girişilmişti. Bir yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi sonucunda Bayramiç Asliye Hukuk Mahkemesi, işçilerin işlerine iade edilmesine hükmetti.

Mahkeme tarafından verilen kararı büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten HİZMET-İŞ Sendikası Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, "Bir yılı aşkın süredir verdiğimiz hukuk mücadelemiz sonrası Bayramiç Asliye Hukuk Mahkemesi üyelerimizin işe iadesine karar vermiştir. Bundan sonraki süreçte en büyük temennimiz üyelerimizin hemen iş başı yaptırılması olacaktır. Geçen yıl Ramazan ayı içerisinde işten çıkarılan üyelerimiz için başlattığımız mücadelemizde ilk günden beri yanımızda olan başta HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Hukuk İşleri Daire Başkanlığımıza ve mücadelemizin başladığı ilk günden bugüne inançlarını yitirmeden bizlere güvenen üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Bolu'dan Ankara'ya inançla yürüdük"

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası CHP'li ve HDP'li belediyelerden haksız ve hukuksuz yere işlerinden edilen tüm işçiler için Bolu'dan Ankara'ya gerçekleştirilen 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Bayramiç emekçileri adına katılım gösterdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yılmaz, "Emek ve Adalet Yürüyüşümüz sendikal tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. 200 kilometre hiçbir olumsuz tepkiyle karşılaşmadan sadece desteklerin yükseldiği bir yürüyüş Türk sendikal yaşamında daha önce karşılaşılmayan bir durumdu. Biz de yürüyüşümüze Bayramiç Belediyesi'nden atılan arkadaşlarımızla katıldık ve üyelerimizle Bolu'dan Ankara'ya inançla yürüdük. Sendikamız tarafından o gün verilen onurlu mücadele sonucu hamd olsun ilk önce Bolu Belediyesi'nde, sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlarımız işlerine iade edildi. Şimdi de Bayramiç Belediyesi'nde üyelerimiz işlerine iade ediliyor" diye konuştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA