CHP'li belediyelere sıkı takip
Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.
Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.
Kaynak: Dunya.com
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