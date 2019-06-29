CHP'li belediyelere sıkı takip

Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.

CHP'li belediyelere sıkı takip

Belediye başkanlarının Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 7 kural başta olmak üzere, parti programına uygun yönetim ortaya koyup koymadıkları izlenecek.

Kaynak: Dunya.com

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