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CHP'li belediyelerden COVID-19'la mücadele için ortak deklarasyon

CHP'li belediyelerden COVID-19'la mücadele için ortak deklarasyon
30.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:45

CHP'li belediyeler tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, "Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir.

CHP'li belediyeler tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, "Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir. Biz her koşulda vatandaşımızın emir ve hizmeti altında olacağımıza bir kez daha söz veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Dunya.com

Ekonomi Manşet

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