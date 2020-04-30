CHP'li belediyelerden COVID-19'la mücadele için ortak deklarasyon

CHP'li belediyeler tarafından yayınlanan ortak deklarasyonda, "Hedefimiz halka hizmet yanında hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği ve her vatandaşın huzurlu bir beldeyi var etmektir.