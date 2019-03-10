CHP'li Belediyelerde Kimse Dışlanmayacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." dedi.

Almanya'nın Köln kentinde CHP Köln Derneği'nin organize ettiği "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" programında konuşan Salıcı, Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 20 gün kaldığını ve 20 günün siyasette uzun bir süre olduğunu söyledi.

Salıcı, "Bizim dönüp toplumun dar gelirli kesimlerine, sosyal demokrat siyaset anlayışının sahip çıktığı toplumsal kesimlerin hayatlarını kolaylaştıracak bir siyaset ortaya koymamız lazım. Onun için biz faturayı kimin getirdiğine değil faturanın üzerinde yazan rakamla ilgileneceğiz. Bizim temel bakışımız bu olacak." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'ye bir taahhütte bulunurken, bunun aynı zamanda CHP'li siyasetçilere bir talimat olduğunu vurgulayan Salıcı, "Şundan herkes emin olsun CHP'lilerin yönettiği belediyelerde hiç kimse kılığından kıyafetinden ötürü suçlanmayacak, dışlanmayacak. Zaten dışlanmıyor. Hiç kimse siyasi görüşünden, inancından, kökeninden dolayı başka bir siyasi partiye oy verdiği için de hor görülmeyecek." ifadelerini kullandı.

Salıcı, konuşmasında, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim çok değerli ve kıymetli bazı arkadaşlarımız vardı, kamuoyunun çok yakından tanımadığı arkadaşlarımız. Ekrem İmamoğlu bu arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz Adana'da bir ilçe belediye başkan adayımızı büyükşehir belediye adayı yaptık, çok iyi bir performans gösteriyor. Antalya'da, İzmir'de, Bursa'da, İstanbul'da ilçe belediye başkan adaylarımızı büyükşehir adayları yaptık. hepside çok iyi performans gösteriyorlar. Bu arkadaşlarımız seçimi kazanacaklar, ertesi gün hiç bir deneyim problemi yaşamadan düğmeye basacaklar, ertesi gün tıkır tıkır çarklar dönmeye başlayacak.Yani deneyimli belediye başkanları olacaklar."

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise konuşmasına kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

Bankoğlu, "Erkek egemen zihniyete ve otoriter zihniyete karşı kadınlar mücadele etmeye devam edecek. Buradan bir kez daha haykırıyorum, kadınlar olmadan özgürlük olmaz, kadınlar olmadan adalet olmaz, kadınlar olmadan demokrasi olmaz." şeklinde konuştu.

CHP Köln Derneği Başkanı Günay Çapan ise programın sonunda derneğin faaliyetlerini anlatan bir sunum yaptı.

Kaynak: AA