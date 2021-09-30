CHP'Lİ BELEDİYELER TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİ AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI - Haberler
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CHP'Lİ BELEDİYELER TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİ AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI

Habermetre - Haberler | Toplum
CHP'Lİ BELEDİYELER TARIMSAL KALKINMA ZİRVESİ AÇILIŞ TÖRENİ İLE BAŞLADI

Belediye Başkanımız Barış AYHAN CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi açılış törenine katılım sağladı.

İSTANBUL (Habermetre) - Belediye Başkanımız Barış AYHAN CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi açılış törenine katılım sağladı.

30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde "Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" sloganıyla düzenlenen tarım zirvesine 160 belediye 300'ü aşkın kooperatif yer alıyor.

İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi, Sinop'u yakından tanımak isteyen vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz.

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