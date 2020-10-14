CHP'li belediyeden kafa karıştıran soruşturma
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CHP'li belediyeden kafa karıştıran soruşturma

14.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:25
CHP'li belediyeden kafa karıştıran soruşturma

Balıkesir'in Erdek Belediyesi, 11 aydır maaşlarını alamadıklarını için icra işlemlerini başlatan 6 memur hakkında, siyasi parti mitingine katıldıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlattı.

Balıkesir'in Erdek Belediyesi, 11 aydır maaşlarını alamadıklarını için icra işlemlerini başlatan 6 memur hakkında, siyasi parti mitingine katıldıkları gerekçesiyle idari soruşturma başlattı.

CHP'li Erdek Belediyesi'nde belediyeden alacaklarını gerekçe göstererek icra takibi başlatan memurlara yönelik idari soruşturma başlatıldı. Belediyede çalışan 6 memur 11 aydır maaşlarını alamadıkları için icra takibine başlamış ve dönemin belediye başkanı, başkan yardımcıları, zabıta müdürü ve mali işler müdürü hakkında görevi kötüye kullanma ve tehdit nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Belediye çalışanlarının icra takibi ve soruşturma isteklerinin devam etmesi üzerine bu kez belediye yönetimi de bu memurlar hakkında siyasi partilerin mitinglerine ve seçim çalışmalarına katıldığı gerekçesiyle idari soruşturma başlattı. Erdek Belediye Başkan Yardımcısı ve Disiplin Komisyonu Başkanı Hulusi Ay, idari soruşturma kapsamında memurlardan savunma istedi. Belediye yönetimi, memurların 2019 seçimlerinde CHP İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği mitinglere faal olarak katıldığı, araç konvoyları ve toplantılarına dahil olduğunu gerekçe gösterirken, memurlar ise "muvafakatname vermeyiz" gerekçesiyle belediye yönetiminin kendilerini zorla mitinglere gönderdiğini ileri sürdü. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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