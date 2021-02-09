CHP'li belediye meclis üyesi intihar etti
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CHP'li belediye meclis üyesi intihar etti

09.02.2021 11:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:45
CHP'li belediye meclis üyesi intihar etti

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan Tugay A. (28), dün gece yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atlayarak yaşamına son verdi.

KOCAELİ Kartepe Belediyesi'nde CHP'den meclis üyesi olan Tugay A. (28), dün gece yaya üst geçidinden D-100 karayoluna atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün gece yarısı sıralarında İzmit D-100 karayolu üzerindeki Fatma Seher Hanım Üst Geçidi'nde meydana geldi. Bir kişinin, köprüden atlayıp intihar ettiği ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri bölgeye gitti. Kartepe Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi Tugay A. olduğu belirlenen kişi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tugay A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tugay A.'nın cenazesi, bugün Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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