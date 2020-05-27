CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Koyurga, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu. Kaynak: AA