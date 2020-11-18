CHP'li belediye başkanları ve parti teşkilatından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
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CHP'li belediye başkanları ve parti teşkilatından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

18.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 16:04
CHP'li belediye başkanları ve parti teşkilatından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Samsun'da, CHP'li belediye başkanları ile parti teşkilatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki gösterdi.

Samsun'da, CHP'li belediye başkanları ile parti teşkilatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki gösterdi.

Karadeniz'deki 13 CHP'li belediye başkanı ile Samsun'da partinin il ve ilçe başkanları, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli yazıya tepki göstermek amacıyla Atakum Belediyesine ait bir tesiste basın açıklaması gerçekleştirdi.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, partililer adına yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de siyasetin saldırıya uğradığını söyledi.

Organize suç örgütü elebaşlığından hüküm giyen bir ismin milyonlarca yurttaşı temsil eden an muhalefet partisinin genel başkanını açıkça hakaret edip ölüm tehdidinde bulunduğunu belirten Türkel, "Maalesef ülkemizde varlığı tartışma konusu olan adalet kavramı ile can çekişen hukuk sisteminin tam anlamıyla yerle bir edildiği günlerden geçiyoruz." dedi.

Siyasi parti liderlerinin arasındaki tartışmalara karanlık isimlerin karıştığı ülkelerin çağdaş ülkeler arasında yer alamayacağını anlatan Türkel, "Oluşturduğu fikri yol haritası ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılına yön veren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen tehdit ve hakaretleri kabul edilemez buluyor ve en sert şekilde kınıyoruz. Karadeniz'i temsil ettiği iddiasıyla yeraltından siyasete müdahale etmeye yeltenen karanlık ellerin şunu bilmesi gerekiyor. Karadeniz biziz, çünkü biz halkız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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