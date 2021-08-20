CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi
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CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi

CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de CHP'li belediye başkanlarınca değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Kırşehir'de CHP'li belediye başkanlarınca değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı Konferans Salonundaki toplantıda, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu projeleri hakkında sunum yaptı.

Ülke gündemi ile turizm, ekonomi, yeni normalleşme gibi konuların ele alındığı toplantıda, başkanların gelecekteki yol haritası da değerlendirildi.

Toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 10 belediye başkanının yanı sıra CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir İl Başkanı Baran Genç de katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi
CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi
CHP'li Belediye Başkanları Toplantısı Kırşehir'de gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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