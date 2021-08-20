CHP'li belediye başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li belediye başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

CHP'li belediye başkanları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

CHP'li belediye başkanları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ekicioğlu ziyarette, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı belediye başkanlarına, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin düzensiz göçmenlerle ilgili soruları üzerine, hukuku temsil ettiklerini ve hukukun yön verdiği biçimde hareket etmek zorunda olduklarını belirtti.

İmamoğlu, daha sonra CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve partililerle, Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığındaki kabirleri ile Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ve Ankara Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hamid Karzai Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Mesut Özil Lionel Messi Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
CHP'li belediye başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 16:22:48. #1.14#

title