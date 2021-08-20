CHP'li belediye başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'nu ziyaret etti

CHP'li belediye başkanları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

CHP'li belediye başkanları Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu ziyaret etti.

Ekicioğlu ziyarette, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı belediye başkanlarına, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, gazetecilerin düzensiz göçmenlerle ilgili soruları üzerine, hukuku temsil ettiklerini ve hukukun yön verdiği biçimde hareket etmek zorunda olduklarını belirtti.

İmamoğlu, daha sonra CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ve partililerle, Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığındaki kabirleri ile Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ve Ankara Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner