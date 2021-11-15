CHP'li belediye başkanı hakkında skandal taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum

Kıyıköy Beldesi'nin Chp'li Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında sansasyonel iddialar ortaya atıldı. Buna göre Sevinç'in belediyede işe aldığı 4 kadını taciz ettiği öne sürüldü. Evli ve iki çocuk babası Sevinç'in taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca, CHP'li Başkan hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Sevinç'in kadınlardan birine de "Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum" dediği öne sürüldü.

İDDİANAMEDE ŞAŞIRTAN DETAYLAR

Sabah gazetesinin haberine göre mağdurlardan B.Ç ve M. I., halen belediyede çalışmaya devam ederken, D. S. ve M. K.'nın baskılara dayanamayarak belediyeden ayrıldığı öğrenildi. Vize Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanacak olan Sevinç hakkında hazırlanan iddianamedeki mağdur ifadeleri ise şaşkınlık yarattı. Mağdurlardan, belediyede mimar olarak çalışan D. S. (28), Sevinç'in kendisine kaçak yapılaşma konusunda tutanak tutmaması ve malzemeye ihtiyaçları olmamasına rağmen ihtiyaç varmış gibi alt evrak düzenlemesi konusunda baskı yaptığını anlattı.

"ULAN BENİMLE İNATLAŞMA"

D.S. isimli genç kız şöyle konuştu:

"Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca, elini kaldırarak üzerime yürüdü ancak vurmadı. Sandalye fırlatarak, 'Kendini benden üstün mü sanıyorsun. Emrimde çalışan personelsin, belediye başkanı ne derse onu yapacaksın, haddin değil, seni görevden alırım, kapının önüne koyarım. Kıyıköy'ü ben yönetiyorum. Kaçak inşaatı tespit et bana getir. Şikayet olursa 'başkan göndermedi dersin. Ulan benimle inatlaşma. Çık dışarıya' dedi. Bu tartışmayı ses kaydına aldım."

"VEFA BORCU OLARAK SENİ İSTİYORUM"

"Geçen Haziran'da ise mesai saati dışında, görüşmek için beni alkollü bir mekana çağırdı. Ben alkol almadım. Başkan alkollüydü. Bana, 'vefa borcun var. Vefa borcu olarak seni istiyorum' diyerek elimi tuttu. Elimi çektim. Alkol almaya devam etti. 'Seni işe ben aldım neden tedirgin oluyorsun. Sen bana aitsin. Çalışmayı boş ver ben çalışmak istemiyorum. Seni istiyorum' diyerek tacize devam etti."

"SEN BENİMSİN, GİTMENİ İSTEMİYORUM"

Ağustos 2019-Nisan 2020 arası sekreter olarak çalışan ayrılmak zorunda kalan M.K. (25) ise şu iddialarda bulundu: "Beni sık sık yemeğe davet ediyor, mesai dışında görüşmek istiyordu. Başkalarıyla gördüğünde de tavır alıyordu. 3-4 kez istifa ettim. Dilekçeleri yırtıp attı. 'Sen benimsin. Gitmeni istemiyorum. Seni görmek bana çok iyi geliyor. Sabahları seni gördüğümde çok iyi hissediyorum. Benimle birlikte olmayı dene, belki benden hoşlanacaksın, beni seveceksin' diyordu."

"ARKAMDAN SARILARAK BAŞIMDAN ÖPTÜ"

"Saplantılı bir şekilde fiziksel dokunmaya, elimi tutmaya çalışmaya ve dışarda görüşmeye davet etmeye devam etti. Odasına her girdiğimde elini belime atmaya çalışıp, saçlarıma dokunmaya çalışıyordu. Bir defasında arkamdan sarılarak başımdan öptü. Bana yatma teklifinde bulundu. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldım" dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sevinç'in suçlamaları reddettiği ifadesini suçtan kurtulmaya yönelik bulan savcılık, B. Ç. ve M. I.'nın şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen şüpheliye yönelik suçun şikayete tabi olmadığını da vurguladı.

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