İki Dönem CHP Milletvekilliği Yapan Bektaşoğlu Partisini Eleştirdi: "Bu Karar Anti Demokratiktir''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun 25. ve 26. Dönem Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, parti içinde yaşanan imza tartışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

630 delegenin imzasının yok sayıldığını ama değişimin mutlaka olacağını kaydeden Bektaşoğlu, "Bu karar anti demokratiktir. Hukuka ve partimiz geleneklerine aykırıdır" dedi.

"Örgütümüz, üyelerimiz, partimize oy veren halkımızın değişim talep ve beklentilerine direnmedir. Süreci erteleme ve uzatmadır" diyen Bektaşoğlu, "Birkaç kişinin kendi varlıklarını koruma adına CHP'yi daha da eritme ve güçsüzleştirme, itibar kaybettirme amacının ve stratejisinin ürünüdür. Ama değişim tüm bu yaşananlara rağmen mutlaka gerçekleşecektir. Partimizin demokratikleşmesi mücadelemiz, laik, demokratik, özgür bir Türkiye umudumuzla birleşerek sürecektir. Bu inancı kaybetmeden bekleyeceğiz. Yarın çok şeylere gebedir. Bu kötü gidişe seyirci kalınmayacaktır. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve partimiz her zamankinden daha çok bize ihtiyaç duyuyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN