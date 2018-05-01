CHP'li Bektaşoğlu Başvurusunu Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday adaylığı başvuruları başladı. Belgelerini ilk teslim eden isimlerden birisi de CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu oldu.

Bektaşoğlu, gerekli adaylık belgelerini genel merkezde görevlilere sunduktan sonra basına yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. 24 Haziran'da Türkiye Cumhuriyeti ve ulusumuzun geleceğinin oylanacağı seçimler gerçekleşecek. Bu süreçte hak, hukuk adalet, demokrasi ve özgürlüklerimizi, cumhuriyeti koruma mücadelemizi TBMM'de sürdürmek istiyorum. Tabi ki takdir ve değerlendirme yetkisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nundur" dedi.

"Takdir edilen başarılı çalışmalar yaptım"

Bektaşoğlu, "Parti üyelerimizin büyük çoğunluğunun önseçimde verdiği adaylık yetkisiyle, Giresun halkının seçimlerindeki oylarıyla seçilerek milletvekili oldum. Canımdan aziz bildiğim Giresun halkını temsil etme onuruna eriştim. 2,5 yıllık süreçte TBMM'de, üyesi olduğum KEİPA ve Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, halkımız, pati örgütümüz, STK'lar ve basınımız tarafından başarılı bulunan ve takdir edilen çalışmalar yaptım. Ülkemizle ilgili genel konularda, fındık ve çay üreticileri, işsizlik, göç, demiryolu, doğalgaz, turizm, çevre, yatırım, istihdam, eğitim, ulaşım gibi Giresun'un, Karadeniz bölgesinin hizmet beklentilerini önergelerimde, konuşmalarımda dile getirdim. Gündeme taşıdım. Şimdi yeniden deneyim, görgüm ve birikimimle ülkemi, ilimi ve partimi temsil etme görevime, TBMM'deki çalışmalarıma devam etmek için yetki istiyorum" diye konuştu.

"Hayalim CHP iktidarında, CHP'li belediyeler"

Bektaşoğlu, "Görev dönemimizde Türk siyasi tarihinde olmayan şeyler yaşadık. 2 seçim, 1 referandum, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve diğer olağanüstü koşullar gördük. Buna karşı hak, hukuk, adalet mücadelemizi onurla sürdürdük. Genel Başkan, genel merkez yöneticilerimiz, başkan vekillerimiz, milletvekili arkadaşlarımızla birbirine inanan, uyum ve işbirliği içinde çalışan ülkemizin, halkımızın çıkarlarını sadece TBMM'de değil, hayatın her alanında savunan bir grup olduk. İnşallah 24 Haziran'da daha da güçlenerek, partimizin başarısını daha da artırarak geleceğiz. En büyük hayalim, CHP iktidarında, CHP'li bir Giresun Belediyesi görmek. Belediye sayılarımızı çoğaltmak. İnşallah bunu başaracağız. El birliği, güç birliği ile bir kampanya yürüterek o seçimlerde de başarılı olacağız. 24 Haziranı yerel seçim başarımızla taçlandıracağız" ifadesini kullandı.

CHP'de aday adaylığı müracaatları 7 Mayıs'ta sona erecek. YSK'nın açıkladığı takvime göre bütün partilerin kesinleşmiş aday listeleri ise 21 Mayıs'ta teslim edilecek. - GİRESUN