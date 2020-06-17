CHP'li Beko, hükümetin "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması
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CHP'li Beko, hükümetin "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kıdem tazminatı alan işçilerin kızına, oğluna düğün yapma, ev alma hayalleri olduğunu belirterek, "Bu hayalleri yıkmamak gerekir. Kıdem tazminatı işçilerin son kalesidir, kırmızı çizgisidir.

CHP'li Beko, hükümetin
17.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:31

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, kıdem tazminatı alan işçilerin kızına, oğluna düğün yapma, ev alma hayalleri olduğunu belirterek, "Bu hayalleri yıkmamak gerekir. Kıdem tazminatı işçilerin son kalesidir, kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatı olmayan işçinin iş güvencesi olmaz." dedi.

Beko, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15-16 Haziran işçi eylemlerinin 50'nci yıl dönümünü geride bıraktıklarını aktararak, hükümetin kıdem tazminatı ile ilgili Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kıdem tazminatının 1936 yılında hayata geçirildiğini anımsatan Kani Beko, "Kıdem tazminatları sadece TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK'İn meselesi değildir. Aynı zamanda milyonlarca sendika üyesi olmayan işçilerin, çocuklarının ve ailelerinin meselesi olmasından dolayı buna biz, 'İşçilerin meselesi değil, memleket meselesi' olarak bakmalıyız." ifadelerini kullandı.

Beko, TES'e, Türkiye işçi sınıfı ve sendikaların kesinlikle karşı olduğunu ifade ederek, "AKP Hükümetinin asıl hedefi, işçilerin kıdem tazminatlarını bireysel emeklilik fonunda biriktirerek önümüzde yapılması düşünülen ucube Kanal İstanbul projesine aktarmaktır." diye konuştu.

İşsizlik fonunun 2020 yılı nisan ayı itibarıyla 133 milyar lira olması gerektiğini, 2018 yılında işsizlik fonundan kamu bankalarına para aktarıldığını anlatan Kani Beko, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ise fonlar böyle çalışmıyor. Bu fonların yönetiminde işçiler, işverenler, sembolik olarak da siyasiler var. Dolayısıyla Avrupa'da toplanan fonlar işsiz kalan işçilere verilmektedir. Ama Türkiye'de ise maalesef işçilerin fonlarından siyasi iktidarlar fondaki paraların yüzde 90'ını işverenlere, yüzde 10'unu ise hak eden işçi kardeşlerimize vermektedir. Bugün 3600 günü prim olarak ödediğinde, 15 yıl çalıştığında kıdemi hak ediyorsunuz. Kadınlar evlilik, erkekler askerlik nedeniyle kıdem tazminatını alabiliyor. Ancak bu hakkımız da yarın gasbedilecek, erkeklerimiz askere giderken, kadınlarımız evlenirken kıdem tazminatını alamayacak. 15 yıl çalışan, 3600 gününü dolduran işçi kardeşlerimiz de kıdemini alamayacak. 'Kıdem tazminatını alamayanlara kıdem tazminatını vermek istiyoruz' diyorsa hükümet bu konuda samimiyse, yürürlükteki 1475 sayılı İş Kanunu ortada, buna 'Bir gün çalışan işçiye bile kıdem tazminatı verilir' cümlesi eklenirse bu sorun çözülür."

CHP olarak bu sisteme karşı olduklarını vurgulayan Beko, "Kıdem tazminatı alan işçilerin kızına, oğluna düğün yapma, ev alma hayalleri var. Bu hayalleri yıkmamak gerekir. Kıdem tazminatı işçilerin son kalesidir, kırmızı çizgisidir. Kıdem tazminatı olmayan işçinin iş güvencesi olmaz. İşçilerin kıdem tazminatlarını gasbetmek için birçok siyasi iktidar ve hükümetler bireysel emeklilik fonuna devretmek için çok çalıştılar ama kararlı olan Türkiye işçi sınıfı ve sendikalar buna izin vermedi. Bugün AKP Hükümeti kesinlikle işçilerin kıdem tazminatlarını bireysel emeklilik fonuna devredemeyecek. İşçilerin kıdem tazminatlarını gasbetmesini Türkiye işçi sınıfı, sendikalarımız ve eşitlikten, özgürlükten, barıştan, demokrasiden, kardeşlikten bahseden, Türkiye işçi sınıfının yanında olan siyasi partiler de Cumhuriyet Halk Partisi de buna izin vermeyecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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