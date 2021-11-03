CHP'li Beko'dan seyyar satıcıların da yasal statüye kavuşturulması talebi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP'li Beko'dan seyyar satıcıların da yasal statüye kavuşturulması talebi

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
CHP'li Beko'dan seyyar satıcıların da yasal statüye kavuşturulması talebi

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, seyyar satıcıların, esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmasını istedi.

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, seyyar satıcıların, esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmasını istedi.

Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin haklı olduğunu ancak milyonlarca emekçiyi evine ekmek alamaz duruma getirdiğini söyledi.

Türkiye'de her 4 emekliden, her 10 öğrenciden birinin seyyar satıcılıkla geçindiğini, yaklaşık 6,5 milyon kişinin günübirlik işlerde çalıştığını anlatan Beko, partisinin bu kesimin sorunlarının çözümü için çalıştığını belirtti.

CHP'li Beko, şöyle konuştu:

"Seyyar satıcılar da esnaf ve işçiler gibi yasal statüye kavuşturulmalıdır. Yasal statüye kavuşan her seyyar tezgahı, bir aileyi kurtarır. Çünkü seyyar esnafı, aileleriyle birlikte çalışıyor. Seyyar esnafı, 'Devlete vergi vermek istiyoruz. Bunun için kayıtlı olmamız şart. Belediyelerin kuracağı komisyonlar tarafından kentin belirli noktalarında seyyar satış noktaları oluşturulabilir. Kayıtlı olan satıcılara alan tahsis edilebilir, bunun için belediyeye işgal bedeli ödeyebiliriz. Belediye de bizleri hijyen ve diğer konularda denetleyebilir.' diyor. Öte yandan bu alanlarda belediyelerin imal edip satacağı araçlar kullanılırsa, görüntü kirliliği de engellenmiş olur."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun 'CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5' sözlerine tepki: Anketi kendisinden başka gören yok

Özgür Özel'den Bakan Soylu'nun "CHP ile aramızdaki puan farkı 15,5" sözlerine tepki: Anketi kendisinden başka gören yok

 AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor

AK Partili Kurtulmuş'tan seçim anketi açıklaması: Birinci parti olmaya devam ediyoruz, CHP'nin oyu yukarı çıkmıyor

 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifa etti

CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title