CHP'li Beko: "Asgari Geçim İndirimi, asgari ücretin dışında tutulmalı"

İZMİR (AA) - CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Asgari Geçim İndirimi'nin (AGİ), asgari ücretin dışında tutulması gerektiğini söyledi.

Beko, Meclis'te, simit ve çay tüketen asgari ücretli 5 kişilik bir ailenin harcama tutarına ilişkin döviz ve zorunlu giderlerin yer aldığı tabloyla basın toplantısı düzenledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılına ilişkin asgari ücret tutarını belirleyeceğini anımsatan Beko, asgari ücretin, yılbaşından bu yana dolar kuru karşısında 925 lira eridiğini, yıllık bazda yüzde 20'ye ulaşan enflasyona yenik düştüğünü dile getirdi. Türkiye'nin, Avrupa'nın en düşük asgari ücretini uyguladığını anlatan Beko, iktidarın, işçinin bu kaybını Eşel Mobil Sistemi ile telafi etmesini istedi.

CHP'li Beko, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, asgari ücretliyi "bekar" olarak değerlendirip tutar belirlediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Asgari ücret, 4 kişilik aile üzerinden tespit edilmeli. 4 kişilik bir ailenin, sağlıklı ve dengeli beslenmesi için açlık sınırı 4 bin lirayı geçmiştir. Buna ek olarak giyim, konut, elektrik, yakıt, eğitim ve zorunlu ihtiyaçlarla birlikte yoksulluk sınırı ilk kez cumhuriyet tarihinde 10 bin lirayı geçti. Asgari ücret için karar verenlerin adil ve vicdanlı olmasını bekliyoruz. Asgari Geçim İndirimi, asgari ücretin dışında tutulmalı. İşçi ve memur ayrımı ortadan kaldırılmalı. Asgari ücretten vergi alınmamalı. Asgari ücret, ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmalı, bayram ikramiyesi verilmesine yönelik TBMM'de düzenleme yapılmalı."

Kani Beko, bir basın mensubunun, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, "İnsanları psikolojik olarak rahatlattı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

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