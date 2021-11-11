CHP'li Bekaroğlu: "Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere mektubu ülkeyi ispiyonlamak değil"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyükelçilere "Kanal İstanbul Projesi" ile ilgili mektup göndermesinin, "ülkeyi dışarıya ispiyonlamak değil, milletin 150 milyar dolarını kurtarmak için ön kesme" olduğunu savundu.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren 2022 yılı bütçesine medyanın ilgi göstermediğini, vatandaşın haber alma özgürlüğünün elinden alındığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi" mektubuyla, büyükelçilerden, ülkelerindeki yatırımcıların, Kanal İstanbul Projesi'ni desteklememesinin istendiğini anlatan Bekaroğlu, "Kamu-özel ortaklığı şöyle bir şeydir; bugüne kadar 70 milyar dolar civarında bir yatırım anlaşması yaptılar. 156 milyar dolara karşılık yaptılar." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sitesindeki açıklamaya göre, Kanal İstanbul'un maliyetinin 15 milyar dolar olacağını ifade eden Bekaroğlu, ancak Prof. Dr. Uğur Emek'in, projenin maliyetini 60 milyar dolar şeklinde hesapladığını anlattı. Bekaroğlu, geleceğe yönelik ne garanti verileceğinin belli olmadığını, bu rakamın en az 150 milyar dolar olacağını ileri sürdü.

Bekaroğlu, "CHP Genel Başkanı'nın yaptığı; ülkeyi dışarıya ispiyonlamak değildir, tam tersi bu milletin 150 milyar dolarını kurtarmak için ön kesmedir. Bu tiksindirici, gayri meşru borçları evet ödemeyeceğiz. Bu tiksindirici ilişkilere girenlerden de hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

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