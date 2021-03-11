CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi

11.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:49
CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın ülkenin gündeminde olduğunu ve bu konudaki tartışmaların sürdüğünü belirtti.

Eylem planına ilişkin itirazların, "19 sene sonra bunları yapacaklar mı inandırıcı mı değil mi?" şeklinde olduğunu dile getiren Bekaroğlu, "İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerekiyor. Demokrasiye, ifade özgürlüğüne inanmak gerekiyor. Parlamentoya inanmak gerekiyor. Millet adına kararları parlamentoların alacağına kayıtsız şartsız inanmak gerekiyor." dedi.

Bekaroğlu, iktidarın TBMM'ye saygısının olmadığını, milletvekillerinin soru önergelerine cevapların zamanında verilmediğini, verilenlerin de "ibretlik cevaplar" içerdiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, "Türkiye Varlık Fonunun, 2019'a ait mali tabloları ile faaliyetlerinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi ekim ayında olması gerekirken halen neden gerçekleşmemiştir?" şeklinde yazılı soru verdiğini kaydeden Bekaroğlu, Oktay'ın ise, "Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da, Fon'un kuruluş amacı ve faaliyeti belirtilmiştir. Fon, bağımsız denetime tabi olup, denetim usulü mezkur kanunun 6. maddesinde yer almaktadır. Türkiye Varlık Fonu 2019 faaliyet raporu, Fon'un resmi internet sitesinde bulunmaktadır." cevabını verdiğini aktardı.

Bekaroğlu, bunun, "parlamentoya hakaret, ifade özgürlüğüne, temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye, parlamentoya inanmamak" olduğunu ileri sürdü.

Hazırladığı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapan teklifini TBMM Başkanlığına sunduğu kaydeden Bekaroğlu, istisnai memur kadrosundakilerin sabah akşam siyasetçilere laf yetiştirdiğini, bu kadroda bulunanların Devlet Memurları Kanunu'na uyması gerektiğini belirtti.

Bekaroğlu, kanun teklifinin, Devlet Memurları Kanunu'nun "Tarafsızlık ve devlete bağlılık" başlıklı 7. maddesinde düzenleme yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu
Magazin Esra Erol Murat Balcı Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Yaşar Güler Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için samimiyet gerektiğini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 14:53:15. #1.15#
title