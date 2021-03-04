CHP'li Bekaroğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanacağına inanmadığını söyledi
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CHP'li Bekaroğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanacağına inanmadığını söyledi

04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:11
CHP'li Bekaroğlu İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulanacağına inanmadığını söyledi

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için uygulayıcı kişilerin değişmesi gerektiğini belirterek, planın uygulanacağına inanmadığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, İnsan Hakları Eylem Planı'nın hayata geçmesi için uygulayıcı kişilerin değişmesi gerektiğini belirterek, planın uygulanacağına inanmadığını söyledi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Planın 19 yıllık AK Parti iktidarının bir itirafı niteliği taşıdığını öne süren Bekaroğlu, "Hazırlanan belgeyi okudum. Eksiklikleri var ama güzel bir belge. İnsan hakları ile ilgili, yargı ile ilgili çok önemli şeyler var. İnsan hakları ihlallerinin büyük çoğunluğunu uygulamalar oluşturmaktadır. Yani yürütmenin, yargının, yasamanın yerli yerine konulması gerekiyor. Bu belgedekileri yapabilmeleri için kişilerin de değişmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanının, bu belgeleri uygulayacağınıza inanmıyoruz." diye konuştu.

Bekaroğlu, ülkede çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını, aşı dahi alınamadığını savunarak, "100 milyon doz aşının fiyatı 1 milyar 200 milyon dolar. Şimdi bunlara para lazım, para için de insan hakları lazım. Bunların bu ülke için söyleyecekleri, yapacakları hiçbir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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