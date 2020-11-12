CHP'li Bekaroğlu: "Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır"
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CHP'li Bekaroğlu: "Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır"

12.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:56
CHP'li Bekaroğlu:

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "faiz lobisine" teslim olunduğunu ileri sürerek, "Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "faiz lobisine" teslim olunduğunu ileri sürerek, "Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır. Bundan sonra IMF anlaşması geçerlidir." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifasına dikkati çekerek, Türkiye'de devletten istifa etmenin bile cesaret işi olduğunu, kimse buna cesaret edemediğini savundu.

Basında bu konunun 27 saat haber yapılmadığını belirten Bekaroğlu, 12 Eylüller, 28 Şubatlar, darbeler gördüklerini ancak böyle bir dönemin olmadığını iddia etti. Bekaroğlu, Berat Albayrak'ın yanlışlar yaptığını ama bu yanlışların AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanlışları olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'nin ekonomik, sosyal, toplumsal, siyasal krizin içinde olduğunu savunan Bekaroğlu, "Şimdi de diyorlar ki; 'Bunları, biz yapmadık. Ekonomi işlerini Berat Albayrak yaptı.' Hayır, hepiniz oradaydınız ve hepiniz bu işin sorumlususunuz." diye konuştu.

Sorumluluğun kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden başlıyoruz" dediğini anlatan Bekaroğlu, "Sayın Elvan ile Sayın Ağbal'ı bakanlık ve Merkez Bankası Başkanlığına getirmekle, yeni günah keçileri mi arıyorsunuz? Hayır, kendisi Sayın Naci Ağbal'ı gönderdi. İstanbul'da bankacılarla görüştü. Daha sonra bankacıların temsilcisini Ankara'da kabul etti. 'Ne istiyorsanız onu vereceğim' dedi. Kimlere, faiz lobisine. Faiz lobisine teslim oldu. Bu yapılan IMF'siz bir IMF anlaşmasıdır. Bundan sonra IMF anlaşması geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun ilk belirtilerinin bugün görüldüğünü savunan Bekaroğlu, "Hazine, dün 14,75 faiz ile borçlandı. Faiz yükseldi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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