CHP'li Bekaroğlu: "Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'nın sözleri bir itiraf"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, 'Adliye mensubu yargıçlar ve savcıların yüzde 25'i benden pahalı arabalarla adliyelere geliyor' diyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, 'Adliye mensubu yargıçlar ve savcıların yüzde 25'i benden pahalı arabalarla adliyelere geliyor' diyor. Bu bir itiraf. Eskilerin tabiriyle tam bir tefessüh." dedi.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce evini geçindirmek için 3-4 bin lira maaş alan bazı kesimlerin, şimdi 30- 50 bin lira arasında maaş aldığını, bunun adil olmadığını söyledi.

3-4 bin liraya geçinen bir bürokrat ya da gazetecinin eline bir anda 30-40 bin lira geçmeye başladığını savunan Bekaroğlu, "İnsanların gerçekten dünyaları değişti. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, 'Adliye mensubu yargıçlar ve savcıların yüzde 25'i benden pahalı arabalarla adliyelere geliyor.' diyor. Ortalama 15 bin lira maaş alan bir adam 2,5 milyon liralık bir aracı ne kadar zamanda alabilir?" diye sordu.

Bu yargıcın söylediğinin bir itiraf olduğunu öne süren Bekaroğlu, "Bu, eskilerin tabiriyle tam bir tefessüh. Bununla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu mu kurulur başka bir şey mi yapılır, derhal harekete geçilmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen