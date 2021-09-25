CHP'li başkanlar Hatay'da buluştu

HATAY (DHA) - CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 13'üncüsü Hatay'da gerçekleşti. Antakya ilçesinde bir otelde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın ev sahipliğinde, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı toplantı sona erdi. Toplantı sonunda konuşma yapan Savaş, alınan kararları basın mensuplarıyla paylaştı. Toplantıda, Expo 2021 organizasyonu hazırlıkları, gıda güvenliği bağlamında tarımsal kalkınma konularını, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki uygulamaların ve ülkedeki mülteciler sorunu gibi birçok konuyu ele aldıklarını söyleyen Savaş, 'Expo 2021 etkinliği, Hatay şehrimiz için olduğu kadar ülkemiz için bir uluslararası barış, ekonomik kalkınma, tanıtım ve markalaşma fırsatıdır. Bu önemli organizasyondan ülke olarak daha etkin şekilde yararlanabilmek için, devletimizin, kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin Hatay şehrimize desteği şarttır. Biz CHP'li Büyükşehir Belediyeleri olarak bu toplantı vesilesiyle elimizdeki kaynak ve imkanlarla Hatay şehrimizin yanında olma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduğumuzu beyan ediyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir biçimde iyi gıda sağlanması ve üreticiler dahil olmak üzere tarımsal ekonomi içindeki tüm paydaşların yaşam kalitelerinin arttırılması hedefleriyle Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İşbirlikçi Tarımsal Kalkınma Projesi örneği tartışılmıştır. Türkiye'nin tarımla ilgili yaşadığı sorunların karşısında en üst seviyede ilgi gösteren 11 büyükşehrimiz başta olmak üzere tüm CHP'li belediyeler yoğun tarımsal faaliyetlerle üreticiyi kalkındırdıkları ve tüketiciyi korudukları aşikardır. İstanbul Yenikapı'da 160 Belediyemizin katılımıyla 30 Eylül 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde, ülkemiz için yeni nesil tarımsal kalkınma politikaları ve üretici odaklı çözüm önerilerinin tartışılacağı önemli bir buluşma olacağı değerlendirilmiştir' dedi.

'HUKUKİ HAKLARIMIZI ARAYACAĞIMIZ BİLDİRİYORUZ'

Konuşmasında, Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynaklarının adil dağıtılmadığını belirten Savaş, 'Bütçesinin yüzde 65'ini CHP'li Belediyelerin ödediği Türkiye Belediyeler Birliği'nin kaynaklarının son derece partizanca ve keyfi kullanıldığı, muhalefet belediyelerine kaynak kullandırılmadığı değerlendirilmiş, kamusal kaynakları daha adil, daha hukuki ve üyelerine hesap veren bir anlayışın hakim kılmasını Birlik yönetiminden talep ediyoruz. Bu konunun takipçisi olacağımızı ve gerekirse hukuki haklarımızı arayacağımız bildiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

'CHP'Lİ BELEDİYELER DEVLETİMİZE HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIR'

Türkiye'nin dünyada hiçbir ülkeyle kıyaslanmayacak kadar büyük ve ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyen Savaş, şunları söyledi: 'Sorunun ülkemizde bu denli büyük ve karmaşık hale gelmesinin temel nedeni ülkemizin bilinen ve mutabık kalınan bir sığınmacı politikasının olmamasıdır. Bu büyük sorunun ele alınma biçiminde köklü bir değişikliğe gidilmezse, yaşanan sorunların daha da derinleşmesi kaçınılmazdır. Bugün itibariyle şehirlerimizin sığınmacı sorunu çözülmemişken, hiçbir şehrimizin daha fazla sığınmacıyı kaldırma kapasitesi kalmamıştır. Ekonomik, sosyal, güvenlik ve istihdam gibi boyutlar içeren sığınmacı sorununun, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin işbirliği olmadan çözülmesi mümkün değildir. Bu toplantı vesilesiyle hükümetimize açık çağrıda bulunarak, sığınmacı sorununun çözümünde yerel yönetimlerin dışlanmamasını, daimi bir ortak masa kurulmasını, yerel yönetimlere bu konuda yetki ve bütçe temin edilmesini, ilkeli, kararlı, şeffaf, demokratik ve katılımcı bir göç politikası açıklanmasını talep ediyor, CHP'li belediyeler olarak devletimize her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz.'

Toplantıda üniversitelerin açılmasıyla birlikte son derece yakıcı bir sorun haline gelen öğrencilerin yurt ihtiyacını da değerlendirdiklerini söyleyen Savaş, CHP'li belediyelerin hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlere acil çözümler üretme kararı aldıklarını ifade etti. Toplantının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları, EXPO 2021 Hatay organizasyonu için iş birliği protokolünü imzaladı. İmza töreninde EXPO'nun Hatay'ın değil Türkiye'nin projesi olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, destek veren tüm belediye başkanlarına teşekkür etti.