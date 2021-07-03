CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)

CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel

TRAMVAY TEST SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLERAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde Antalya'da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin Otogar-Müze etabının test sürüşüne katıldı.

TRAMVAY TEST SÜRÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde Antalya'da bir araya gelen CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından 10'u, 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin Otogar-Müze etabının test sürüşüne katıldı. Belediye başkanları sabah saatlerinde yaptıkları toplantının ardından akşam saatlerinde yapımı devam eden ve kent içi toplu taşımada konfor ve hızlı ulaşım sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nin Otogar- Müze etabının test sürüşünde yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li başkanlarla test sürüşünün yapılacağa noktaya geldi. Başkan Böcek, burada diğer başkanlara tramvay hakkında bilgiler verdikten sonra vatman koltuğuna geçerek test sürüşünü başlattı. Otogar'dan başlayan test sürüşü 7 kilometrelik sürüşle Konyaaltı Caddesi üzerinde yer alan Antalya Müzesi önünde son buldu.'11 KİLOMETRESİNİ BİZ GÖREVE GELİNCE YAPTIK'Sabah saatlerinde CHP'li Büyükşehir Belediye başkanlarıyla toplantı yaptıklarını kaydeden Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. etap hafif raylı tramvay seferinin denemesini yaptıklarını söyledi. Böcek, "Burası 18 kilometre, baştan sona. Biz göreve geldikten sonra, yer altı da dahil olmak üzere 11 kilometresini yaptık. İnşallah sevgili Antalyalılara hayırlı olur. Emeği geçen bütün arkadaşlara ve öncesinde başlatan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hep birlikte Antalya'mız için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.'HALKIMIZIN KULLANIMINA AÇACAĞIZ'Kepez'in Antalya'nın en büyük ilçesi olduğunu ifade eden Böcek, "Tramvay şehrin her noktası için çok önemli. Burada nostalji tramvayıyla da birleştirdik. Bundan sonra hayırlısıyla da önümüzdeki günlerde test sürüşleri devam edecek. Test sürüşleri bitince de inşallah halkımızın kullanımına açacağız" diye konuştu.'BAŞKANLARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'Tramvayın test sürüşünün diğer belediye başkanlarına da nasip olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "Bu sürüşte onlar da burada. Başkanlarımızı da çok teşekkür ederim" dedi.

Test sürüşünün ardından Başkan Böcek ve diğer CHP'li belediye başkanları Konyaaltı Varyant Seyir Terası'na yerleştirilen yaşayan çerçeveli fotoğraf çektirme noktasında hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkanların fotoğraf çekiminin ardından vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de fotoğraf çektirdi.

Adem AKALAN/ANTALYA,


CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan

Erdoğan: '2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir.'
Erdoğan: "2023'e giden süreçte CHP, tıpkı 27 Mayıs darbesi öncesi gibi Türk siyasetini zehirlemekte, kirletmektedir."
Erdoğan: 'Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Erdoğan: "Biz, kuklayı da kuklacıyı da görüyor, CHP'nin başındaki zatın son dönemde iyice pervasızlaşan tavrının altında yatan sebepleri gayet iyi...
Erdoğan: 'CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz...
Erdoğan: "CHP'nin bizi çekmek istediği tezgaha asla gelmeyecek, kardeşliğimizden, muhabbetimizden, birlik ve beraberliğimizden asla taviz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Civan Canova Ece Çeşmioğlu
Spor Erol Bulut Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP'li başkanlar Antalya'da toplandı (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 21:20:57. #1.15#

title