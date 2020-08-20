CHP'li başkanın hediye ettiği büstlere 'Atatürk'e benzemiyor' eleştirisi
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CHP'li başkanın hediye ettiği büstlere 'Atatürk'e benzemiyor' eleştirisi

CHP'li başkanın hediye ettiği büstlere 'Atatürk'e benzemiyor' eleştirisiİZMİR'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde hediye ettiği Atatürk büstü, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası tepkiye neden oldu.

20.08.2020 19:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:38

CHP'li başkanın hediye ettiği büstlere 'Atatürk'e benzemiyor' eleştirisi

İZMİR'de, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde hediye ettiği Atatürk büstü, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası tepkiye neden oldu. İzmirliler, kendilerine gösterilen büstü Atatürk'e benzetemedi ve daha iyisinin yapılabileceğini söyledi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziyaretlerde Atatürk büstü hediye etti. Konak'ın Ulubatlı Mahallesi Muhtarı Şengül Kahramaner'in ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla ortaya çıkan tartışmada, birçok kişi, büstün Atatürk'e benzememesi konusunda eleştiride bulundu. Eleştirilerin ardından Muhtar Kahramaner paylaşımını sildi. Muhtar Şengül Kahramaner kendi sayfasında yaptığı paylaşımı silmesine rağmen konuyla ilgili kısa sürede çok sayıda paylaşım yapıldı. 'Albay Mustafa Kemal' yazılı heykelin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediğini söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de, konuyla ilgili tepki gösterdi. İzmirliler ise kendilerine gösterilen büst fotoğrafını kimseye benzetemedi. Vatandaşlardan bazıları, Atatürk'ü andırdığını ancak özensiz bir büst olduğunu dile getirdi.

'MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BÖYLE BİR BÜSTE DÖNÜŞTÜRÜLMEYİ HAK ETMİYOR'

Büstün kime benzediği konusunda tahminde bulunan Derya Albayrak, "Mustafa Kemal Atatürk'e benziyor. Tam olmamış tabii ki, sadece andırıyor diyebilirim. Başarılı bir büst değil. Bilgi sahibi olduğum için benzettim ama her insan onun olduğunu anlayamaz. Mustafa Kemal Atatürk bu kadar özensiz bir şekilde bir büste dönüştürülmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

'ATATÜRK DİYECEĞİM AMA AYIP OLACAK'

Büstün fotoğrafını kimseye benzetemeyen Emir Yiğit Karadaş da "Atatürk, diyeceğim ama ayıp olacak. Atatürk'e çok benzemiyor bence. Bu haliyle çok uygun bir hediye olmamış, daha çok özenebilirlerdi" dedi.

'KİMSEYE BENZETEMEDİM'

Açelya Ozman da fotoğrafını gördüğü büstü kimseye benzetemediğini belirtip, "Hafiften Atatürk'e benziyor gibi ama olmamış. Birine Atatürk büstü olarak hediye vermezdim" diye konuştu.

Berra Tok ise "Daha iyisi kesinlikle yapılabilirdi. Hediye olarak değil vermek, göstermem bile" dedi.

CHP'li başkanın hediye ettiği büstlere 'Atatürk'e benzemiyor' eleştirisi

Kaynak: DHA

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