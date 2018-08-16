CHP'li Başkandan İmza Yorumu

CHP İzmir İl Danışma Kurulunda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, olağanüstü kurultay için toplanan imzalarla ilgili, "İmza toplayan da, veren de, vermeyen de bizim partilimizdir, kardeşimizdir" derken, sosyal medyada CHP Genel Başkanı ve CHP'li belediyeler aleyhinde paylaşım yapan partilileri de sert bir dille eleştirdi.

CHP İzmir İl Danışma Kurulu, İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Danışma kurulu toplantısına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, CHP'li ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Yücel'in konuşmalarının ardından program basına kapatıldı.

Danışma kurulunda partililerin birbirleriyle konuşup tartışacağını belirten Yücel, "Birbirimize kulak vereceğiz. Birbirimizi incitmeden iyi olanı, doğru olanı bulacağız. Her şey inanmakla başlıyor. Biz de bu ülkede demokrasiyi yeniden tesis edeceğimize; özgür, adil,eşit şartlar altında tüm yurttaşlarımızın huzur ve barış içerisinde yaşayacağı bir Türkiye'ye inanacağız. Toplumun hangi kesiminden olursa olsun bu ülkede yaşayan 81 milyon yurttaşımızın huzur, barış, güven ve refah içerisinde yaşaması için mücadele eden tek örgütlü yapı CHP'dir" ifadelerini kullandı.

"Sonuçlar hiçbirimizi mutlu etmedi"

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçim tarihte eşi benzeri olmayan bir seçimdir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekilliği seçimlerinin ilk kez bir arada yaşandığı bir seçim yaşadık. Sonuçlar hiçbirimizi mutlu etmedi. Önce örgütümüze karşı dürüst olacağız, sonra seçmene karşı, halka karşı dürüst olacağız ama her şeyden önce kendimize karşı dürüst olacağız. Çok farklı dinamikleri olan bir seçim yaşadık. HDP'nin baraj altında kalması için çaba gösteren yandaş medya etkisi ilke HDP'ye oy kaymaları yaşandı. İYİ Parti'ye oy kaymaları yaşandı. Yiğidi öldür ama hakkını yeme. 24 Haziran öncesi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, önderliğinde partide çok değerli adımlar atıldı. Bu ülkede demokrasi, özgürlük, hukuk devleti kaygısı taşıyan üç siyasi parti ile ittifak yapıldı. İYİ Parti'nin seçime girmesi için 15 milletvekilimiz parti görevi ile demokrasi adına İYİ Parti'ye geçti. Genel Başkanımız karşısında iki kez aday olan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı gösterilerek tüm CHP örgütlerinin sahipleneceği bir seçim kampanyası yaşadık."

"İmza veren de, vermeyen de bizim partilimizdir"

Seçim sonuçlarının mutlu etmediğini ancak buradan birilerinin bir lehine başarı öyküsü ya da başarısızlık öyküsü çıkarmanın doğru olmadığını vurgulayan Yücel, şöyle devam etti:

"Olağanüstü kurultay için imza toplayan arkadaşlarımız oldu, olabilir. Demokrasi gereği, tüzük gereği haklarıdır ama biz bunun gerek zamanlama, gerek yöntem olarak doğru olmadığını ifade ettik. O süreç yaşandı geçti bitti. İmza toplayan da veren de vermeyen de bizim partilimizdir, kardeşimizdir. Bizim hiçbir arkadaşımızı küstürmek ya da dışlamak gibi lüksümüz yok. Bu tür eğilimlere her zaman karşı çıktım, çıkarım."

"CHP Genel Başkanını korumak CHP'yi korumaktır"

CHP olarak umutsuzluğa kapılmaya hakları olmadığını dile getiren Yücel, "Biz bu sisteme mecbur değiliz. Bu bizim kaderimiz değil. Bu topluma karşı sorumluluğumuz var. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bizim topluma umut olmamız, topluma güven vermemiz gerekiyor. Bu da birbirimizle kucaklaşarak topluma o görüntüyü tek vücut halinde göstermemizle olur. CHP Genel Başkanını korumak CHP'yi korumaktır. CHP'li belediye başkanlarını korumak CHP'yi korumaktır. CHP'yi korumak bu ülkeyi korumaktır" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya paylaşımlarına tepki

Yücel, sosyal medyada bazı partililerin paylaşımları konusunda da sert uyarılarda bulundu. Yücel, şunları söyledi:

"Genel Başkanımıza, belediye başkanlarımıza karşı olumsuz paylaşım yapıyor, hatta hakaret varan paylaşımlar yapılıyor. Bu partililik değil. Bu CHP üyeliği ile bağdaşmayacak bir davranış. Sosyal medya, rahatlama aracı ve tartışma yapma yeri değil. Buna asla tahammülümüz yok. Yönetim kurulumuz ile bu konuda tavrımız devam edecek. Ülkeyi, partiyi korumak istiyorsak ne parti görevlileri, ne Genel Başkanımız, ne de belediye başkanlarımız hakkında sosyal medyada tartışmayacağız. Bunların konuşulacağı yerler kongreler ve danışma kurullarıdır. Asla sosyal medya veya basın değil. Seçim süreçleri dışında parti için yarışı kabul etmiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz zaman öyle bir zaman değil."

Hedef 30 ilçe ve Büyükşehir

Yücel, son olarak yerel seçimlerde 30 ilçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesini kazanmak zorunda olduklarını belirterek, "Geneldeki iktidar, yerelden geçiyor. Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız" dedi. - İZMİR