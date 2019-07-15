CHP'li başkana FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övgüden gözaltı

CHP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı Onur Eser, sosyal medya hesabı üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eser'in sosyal medyadan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eser, "suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA