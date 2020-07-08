CHP'li Başkan'dan CHP'li meclis üyesine tepki
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CHP'li Başkan'dan CHP'li meclis üyesine tepki

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Levent Çağlarsu'nun mecliste yaptığı konuşmalarına sert tepki göstererek, "Maşallah siz varken AKP'ye gerek yok" dedi.

CHP'li Başkan'dan CHP'li meclis üyesine tepki
08.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:38

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Levent Çağlarsu'nun mecliste yaptığı konuşmalarına sert tepki göstererek, "Maşallah siz varken AKP'ye gerek yok" dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediye meclisinde CHP'li üye Levent Çağlarsu'nun sözlerine tepki gösterdi. "Maşallah siz varken AKP'ye gerek yok" diyen Başkan Arda, Çağlarsu'nun, "Nasıl olduysa bir gecede 550 işçi DİSK'e kaydoldu. Ben hayretler içinde kaldım. 50 işçi DİSK başkanının adını söylesin, istediğiniz her şeyi yaparım. Bu nasıl oldu bilmiyorum" sözlerine yanıt vererek, "İşçilerimiz yaptığımız toplu sözleşme ile bugüne kadar almadığı hakları kazandı. 'Daha önce de memurlar hakkını alamadı, şimdi işçiler de yandı' demiştiniz. O sözlerinizi yuttunuz mu? CHP'li meclis üyesi misiniz, AKP'li meclis üyesi mi belli değil. Bundan sonra her söylediğinizin yanıtını alacaksınız. Burayı ben yönetiyorum. Görevinizi önce anlayın" ifadelerine yer verdi.

"Görevinizi iyi anlayın"

Dün gerçekleştirilen Gaziemir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Başkan Arda, kendisine "tek adam" eleştirileri yönelten CHP'li Çağlarsu'ya yanıt verdi. Belediye başkanının meclis üyelerinden ayrı oylarla seçildiğini belirten Başkan Arda, "Belediyeyi başkan yönetir. Görevinizi iyi anlayın. Karar organının temsilcisisiniz. Gündem ile görüşlerinizi ifade edersiniz. Komisyonlara seçilirsiniz, komisyondan istifa da edebilirsiniz. Siz kendi seçilmiş olduğunuz çevre komisyonundan istifa ettiniz. Görevinizi yapmadınız. Şimdi de kalkmışsınız, yeni dönemdeki komisyonlara seçilmediğiniz için dert yanıyorsunuz. Grup toplantısı yapsaydı, ilçe başkanı adayı olsaydınız, seçilseydiniz" diye konuştu. Hiçbir komisyona seçilmediğini belirten Çağlarsu'nun, mecliste komisyonlara aday dahi olmadığını söyleyen Başkan Arda, "Aday olmuyorsunuz 'beni komisyona seçmediniz' diyorsunuz. Aday olsaydınız, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Hakaretin bini bir para gidiyor"

CHP'li Çağlarsu'nun kendisine ait internet sitesinde hakaret içeren yazılar yazdığını, mecliste alınan kararları bile çarpıtarak yayımladığını kaydeden Başkan Arda, "Yazdığınız yazılar ortada. Hakaretin bini bir para gidiyor. Bu meclisin oy birliğiyle reddettiği kararı bile köşenizde farklı bir şekilde yazdınız. İftira attınız. Çiçek ihalesiyle ilgili ilçe kongresinde yaptığınız konuşma hala daha orada duruyor" sözlerine yer verdi. Çağlarsu'nun "Bir günde 550 işçi nasıl oldu da DİSK'e geçti. Hayretler içindeyim" sözlerini de eleştiren Başkan Arda, şunları söyledi: "Bir günde 550 işçinin DİSK'e geçmesini neye bağlıyorsunuz? Bir işçimize sorun, gelip desin ki 'Belediye başkanı bana buraya geçmemi söyledi'; o zaman konuşursunuz. Sütten ağzı yanmış işçi, sağladığım özgürlük ortamı ile Belediye İş Sendikası'ndan kurtuldu. Yazdığınız yazıları hatırlıyor musunuz? 'Memurlardan sonra işçileri de göreceğiz' dediniz. İşçilerle yaptığımız sözleşme ortada. Yüzde 40'a varan zam yaptık. İşçiler yandı mı? Yüzünüz kızardı mı? İşçi, bugüne kadar almadığı hakları aldığında yazdıklarınızı yuttunuz mu?."

"Uyarıldığınızda 'Başkanın Allah belasını versin' diyen siz değil misiniz?"

Çağlarsu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Başkan Arda, şöyle konuştu: "Belediyenin girişine güvenlik amacıyla X-Ray cihazı koydum. 'Ben geçmem' dediniz. Ben başkan olarak her gün telefonumu bırakıp giriyorum. Kapıdan geçerken güvenlik tarafından 'Başkanın talimatı X-Rayden geçmeniz gerekiyor' diye uyarıldığınızda 'Başkanın Allah belasını versin' diyen siz değil misiniz? Nereyi yöneteceksiniz. Nereye seçildiğinizin farkında bile değilsiniz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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