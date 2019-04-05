CHP'li Başkan Bilgin Dualarla Göreve Başladı

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Millet İttifakı CHP Saruhanlı Belediye Başkan adayı olarak seçime katılan ve seçimi kazanarak dün mazbatasını alan Zeki Bilgin, Belediye binası önünde kurban kesilerek ve dualar okunarak görevine başladı.

Başkan Bilgin, Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaşla birlikte CHP İlçe binasından belediye binasına kadar yürüyerek halkı selamladı. Belediye binası önünde belediye personeli ve vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Bilgin, burada kendisini karşılayan ilçe sakinleriyle el sıkıştı. Kurban kesimi yapılarak akıtılan kan Başkan Bilgin'in alnına sürüldü.

Kur'an ve bayrağı öpüp makama geçti

Yapılan duanın ardından belediye binası girişinde kendisine verilen Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağını öpüp üç defa alına koyan Başkan Bilgin makamına geçti. Makamında, 15 senedir Saruhanlı Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve 3 dönem kuralına takıldığı için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyen Dr. Hüseyin Yaralı'dan görevini devralan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Rabbim bu görevi bize nasip etti. Bizler Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Saruhanlı'da tüm partilere, CHP'li, İYİ Parti'li, Saadet Partili, AK Parti'li, HDP'li ve MHP'li tüm hemşehrilerimiz bize güvendi ve destek verdi. Eşit hizmet hakkına sahip çıkacağımızı buradan belirtiyorum. Saruhanlı Belediyesini halkın Belediyesi yapacağımızı ifade ediyorum. Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktık. Rabbim bizleri utandırmasın. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Başkan Bilgin, makamında yaptığı açıklamanın ardından kendisini tebrik etmek için gelen vatandaşlarla tokalaşarak fotoğraf çekildi. - MANİSA

Kaynak: İHA