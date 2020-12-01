CHP'li Başarır: Ordumla ilgili söylemlerim çok net
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

CHP'li Başarır: Ordumla ilgili söylemlerim çok net

01.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:07
CHP'li Başarır: Ordumla ilgili söylemlerim çok net

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.

Katıldığı televizyon programındaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Başarır, programda söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi. Ben de her şeyi söyledim. Sosyal medya hesabımdan da paylaştım.  Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan 'Ordu satılmıştır' sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı
CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok
İYİ Partili Tatlıoğlu: CHP'li Başarır, maksadını açıkladıysa problem yok
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki
Şehit yakınları ve gazilerden CHP'li vekil Başarır'a tepki

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Osman Kavala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu İrem Derici Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CHP'li Başarır: Ordumla ilgili söylemlerim çok net - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:07:30. #1.14#
title