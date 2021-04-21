CHP'li Başarır, Mersin'de Nutuk'un dağıtılmasının engellenmesine tepki gösterdi
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CHP'li Başarır, Mersin'de Nutuk'un dağıtılmasının engellenmesine tepki gösterdi

CHP'li Başarır, Mersin'de Nutuk'un dağıtılmasının engellenmesine tepki gösterdi
Anadolu Ajansı / İsmail Çimen - Haberler | Politika

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Nutuk'un dağıtılmasını engellediği iddiasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne tepki gösterdi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Nutuk'un dağıtılmasını engellediği iddiasıyla ilçe milli eğitim müdürlüğüne tepki gösterdi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Nutuk'un dağıtılmasıyla ilgili ret kararı verdiğini, gerekçesinin kendilerini şok ettiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ret kararının gerekçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün "kötü örnek teşkil edecek resimleri", Vahdettin ile ilgili cümleleri ve bazı bölümlerin çocuklarda olumsuz etki yaratacağının belirtildiğini ileri süren Başarır, şunları kaydetti:

"Bugün bu saat itibarıyla bu milli eğitim müdürü açığa alınmadı. Bu Nutuk'ta ne var? Temelde üç bölüm var. Birincisi 'milli mücadele', ikincisi 'Gazi Meclis'in açılışı ve Kurtuluş Savaşı'nın yürütülmesi' üçüncüsü ise 'Cumhuriyet ve Cumhuriyet devrimleri.' Bu kitapta emek var, Kurtuluş Savaşı var, şehitlerimiz var, cumhuriyet var, halk iradesi Meclis var. Ama maalesef ki bir milli eğitim müdürü Nutuk'u yasaklıyor. Bu durumdan utanç duyuyoruz. Benim memleketim Mersin ve Çamlıyayla çok güzel bir ilçemiz. Mustafa Bakkal denilen bu adamın bir dakika daha o koltukta oturmasını istemiyoruz. Derhal gereken yapılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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