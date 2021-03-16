CHP'li Başarır, karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılmasını istedi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, karşılıksız çeke hapis cezası verilmesinin kaldırılmasını talep etti.

Başarır, Meclis'te, karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalan vatandaşlarla basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de 250 bin esnafın karşılıksız çek nedeniyle cezaevine girebileceğini söyleyen Başarır, çeklerin, salgın döneminde esnafa yeterince destek verilmemesi ve ekonomik kriz nedeniyle ödenemediğini savundu.

Aileleri de hesap edildiğinde 1,5 milyon kişinin bu düzenlemeden olumsuz yönde etkilediğini anlatan Başarır, "Salgın sürecinde tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı'nın vicdanı, bu insanlar cezaevine girerken rahat mı olacak? Benim vicdanım rahat değil. Çünkü bu, onların suçu değil. Bakın, 260 tane çekini ödemiş, 10 çeki ödememiş, 5 yıl cezaevine girecek." diye konuştu.

CHP'li Başarır, borçlu esnafın maliyeti nedeniyle konkordato da ilan edemediğine işaret ederek, "Çekte hapis cezası kalksın. Erteleme sonuç vermedi. CHP olarak onların yanındayız. Adalet istiyoruz. Özellikle pandemi tedbirlerinde esnafa ve çiftçiye görünürde bazı haklar veriliyorsa, bu insanlara da hak verilsin. Getirecekleri ilk yasaya imzamızı atacağız. Karşılıksız çekten dolayı hiçbir vatandaşımız tutuklanmasın." dedi.

Öte yandan, "Çek Yasası Mağdurları/Çeke Hapis Cezası Kalksın/Esnaf Suçlu Değil Borçlu" yazılı kitapçıkları ellerinde tutan vatandaşlar, basın mensuplarına yaşadıkları mağduriyetleri anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman