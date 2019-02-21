CHP'li Başarır'ın Soru Önergesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergesiyle ilgili, "Önergemin bir kelimesinde 'Akdeniz'de niye petrol arıyoruz, kuyular kapatılsın, neden açıldı' gibi bir cümle kullanmışsam bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim." dedi.

Başarır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yönelttiği soru önergesi üzerinden, "hakkında asılsız bir kampanya yürütüldüğünü" söyledi.

Önergede on soru sorduğunu belirten Başarır, önergenin, "Akdeniz'de petrol aramalarına karşı çıktığı şeklinde" yansıtıldığını ifade etti.

Başarır, "Soru önergem burada. Bir kelimesinde 'Akdeniz'de niye petrol arıyoruz, kuyular kapatılsın, neden açıldı' gibi bir cümle kullanmışsam bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim." diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı, bir milletvekilini hedefe koyarken bu önergeye bir bakmaz mı? Ben, Mersin milletvekiliyim. Nasıl diyebilirim ki 'Akdeniz'de nasıl arama yapabiliyoruz?' Tam tersini söylüyorum ama Cumhurbaşkanı bunu saptırıyor. İsmimi vererek meydanlarda 'CHP'li milletvekili Rumlarla birlikte arama çalışmaları durdurulsun dedi' diyor. Bu bir iftira, yalan, çamurdur.

Bana sosyal medyadan hakaretler, küfürler, tehditler geldi. Benim iki evladım var. Binali Yıldırım'ın torunlarıyla aynı okula gidiyor. Onun torunları çakarlı arabalarla gidiyor, benim iki evladım anneleriyle gidiyor. Bu tehditlere maruz kalıyoruz. Bir saldırı olsa Cumhurbaşkanı bunun hesabını verebilir mi? Birbirimize iftira atmayalım. AK Parti'li de olsa CHP'li de olsa iftira atmayalım."

Başarır, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ağır hakaret ve iftiralarda bulunduğunu ileri sürdüğü gazeteler hakkında dava açacağını kaydetti.

Kaynak: AA