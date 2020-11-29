CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
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CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

29.11.2020 16:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 16:38
CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış' diyen 27. dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nın 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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