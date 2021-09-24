CHP'li Bankoğlu: "Devlet yurtları, üniversite öğrencilerinin yüzde 10'unun bile barınmasına yetmiyor"

BARTIN (AA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Devlet yurtları, üniversite öğrencilerinin yüzde 10'unun bile barınmasına yetmiyor." dedi.

Bankoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, her ile üniversite açmakla övünen hükümetin öğrencilerin ihtiyacı kadar yurt yapamadığını savunarak "Hükümete göre 'Her üniversite mezunu iş sahibi olacak.' diye bir şey olmadığı gibi 'Üniversiteyi kazanan herkes okula gidecek.' diye bir şey yokmuş. Bunu anladık. Çünkü binbir emekle okumaya hak kazanan bu gençlerin resmen yatacak yerleri bile yok. Ne kadar acı." diye konuştu.

2003'ten bu yana 130 üniversitenin inşaatını yapan iktidarın, iş üniversitelerdeki eğitime gelince kafasını kuma gömdüğünü öne süren Bankoğlu, "Eğitimi yalnızca inşaat yapımı sanmış olacaklar ki o kadar üniversiteye rağmen ülkemiz halen bilimde bir adım ileriye dahi gidememiş durumda. Bu ülkede devlet yurtları, üniversite öğrencilerinin yüzde 10'unun bile barınmasına yetmiyor." ifadesini kullandı.

"Devlet yurdunda yer bulamazsa bu üniversite öğrencileri ne yapacak? Fiyatları 15 binden başlayan özel yurtlara mı gidecek?" sorusunu yönelten Bankoğlu, yurt bulamadığı için okulunu donduran yüzlerce öğrenci olduğunu söyledi.

Bankoğlu, "Parklarda haklarını arayan gençleri takip etmek için ayırdığınız kaynağın birazını şu ülkenin gençleri, eğitimi için ayırsanız ne olur? Öğrencileri sokak sokak kovalayacağınıza, öğrenciye ev vermeyen, fahiş fiyat veren fırsatçıları kovalayabilirsiniz." dedi.