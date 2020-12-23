CHP'li Baltacı Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kastamonu için acil tedbirler alınmasını istedi
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CHP'li Baltacı Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kastamonu için acil tedbirler alınmasını istedi

23.12.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:26
CHP'li Baltacı Kovid-19 ile mücadele kapsamında Kastamonu için acil tedbirler alınmasını istedi

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, acil tedbirler alınmasını istedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirterek, acil tedbirler alınmasını istedi.

Baltacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta cuma, cumartesi ve pazar günü Kastamonu'da toplam 24 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, aynı tarihlerde Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 993 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Kastamonu'daki salgının seyrinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna işaret eden Hasan Baltacı, "Kastamonu için çok acil tedbirlerin alınması gerekiyor." dedi.

Bir an önce sağlık çalışanı sayısının artırılması gerektiğini de vurgulayan Baltacı, atıl durumdaki hastanelerin sağlık sistemine entegre edilmesini, yoğun bakım sayısının artırılmasını da istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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