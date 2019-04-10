CHP'li Balaban: Ysk, Yasa Dışı Gerekçeleri Reddetmek Zorundadır

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Balaban, yazılı açıklama yaparak, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) çağrıda bulundu. Demokrasiden yana kararlar alınması gerektiğini belirten CHP'li Balaban, şunları kaydetti:

'YSK, seçimde kaybedenlerin, devletin gücünü kullanarak ürettikleri yasa dışı gerekçeleri reddetmek zorundadır. YSK, iktidar sahiplerinin YSK üzerinde kurdukları baskılara boyun eğmemek zorundadır. YSK, demokrasi değil, seçimsiz bir Türkiye isteyen iktidar sahiplerine 'dur' demek zorundadır. YSK, 'Hukukun üstünlüğü mü yoksa iktidar sahibi üstünlerin hukuku mu', buna, açık ve net cevap vermek zorundadır. YSK'da 'Hakimler mi var yoksa iktidar sahiplerinin taşeronlaştırmak istediği kişiler mi var' bunu demokrasiden yana kararlarıyla göstermek zorundadır. Özetle, iktidar sahiplerinin güçlerini kullanarak, demokrasiye karşı kurulan kumpası YSK bozmak zorundadır. Bu YSK'nın tarihsel sorumluluğudur.'

- Manisa

Kaynak: DHA