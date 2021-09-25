CHP'li Balaban, KHK'liler konusundaki sözlerinin arkasında olduğunu söyledi - Haberler
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CHP'li Balaban, KHK'liler konusundaki sözlerinin arkasında olduğunu söyledi

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Politika
CHP'li Balaban, KHK'liler konusundaki sözlerinin arkasında olduğunu söyledi

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerle ilgili sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

MANİSA (AA) - CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilenlerle ilgili sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

Semih Balaban, partisinin il başkanlığından düzenlediği basın toplantısında, Aydın'da yapılan KHK'liler Bölge Buluşması etkinliğinde bir gazeteciye yaptığı açıklama nedeniyle, özellikle sosyal medyada aleyhinde kampanya başlatıldığını ve kendisinin "FETÖ destekçisi" gibi gösterildiğini ileri sürdü.

Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Balaban, şöyle dedi:

"Bir kez daha belirtiyorum ki yaptığım açıklamamdaki sözlerimin sonuna kadar arkasındayım. Her türlü hakarete, yazıya, tehdide rağmen kesinlikle sözlerimi sonuna kadar savunuyorum. Hiçbir tehdide karşı CHP'liler olarak, boyun eğmeyeceğiz."

Semih Balaban, 21 Eylül'de Aydın'daki toplantıya katılmıştı.

Balaban'ın "15 Temmuz bahane edilerek esas 20 Temmuz'da bu ülkede sivil bir darbe gerçekleştirildi. Bu darbede binlerce insan suçsuz bir şekilde görevlerinden alındı. Açlığa mahkum edildi. Biz bunun farkındayız. CHP olarak her zaman kim nerde bir mağduriyet yaşıyorsa onun yanındayız. KHK ile haksız yere atılan arkadaşlarımızın siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın yanındayız." şeklindeki ifadeleri basına yansımıştı.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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