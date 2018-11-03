CHP'li Balaban Ankara'da Kılıçdaroğlu ile Görüştü

Yerel seçim çalışmalarına hız veren CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Ankara'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. Balaban, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimlerde özellikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda yetkinin örgütte olduğunu ifade ettiğini söyledi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, yerel seçimler konusunda bir taraftan çalışmalarını sürdürürken, bir taraftan da Ankara'da temaslarda bulunmaya devam ediyor. Balaban, dün yerel seçimler konusunda parti tabanının ve örgütün görüşlerini ortaya koyan dosyayı teslim etmek için Ankara'ya bir dizi ziyarette bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmalarının öncelikli olduğu ziyarette CHP Manisa İl Başkanı Balaban, yerel seçimler konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bir dosya sunduklarını belirterek, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 1 saatlik bir görüşmemiz oldu. Genel başkanımıza yerel seçimler konusunda Manisa ile ilgili bir rapor sunduk. Bu raporda hem tabanımız ve hem de örgütümüzün önerilerini ilettik. 3 tane ilçemizde birden fazla belediye başkan adayımız var. Akhisar, Salihli ve Turgutlu ilçelerimizde eğilim yoklaması yapılması talebimiz oldu. Genel başkanımız bu konuda yetkinin örgütte olduğunu belirterek talebimizi olumlu karşıladı. En kısa sürede bu ilçelerimizde eğilim yoklaması yapacağız." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda da örgütün görüşlerini dile getirdiklerini ifade eden CHP İl Başkanı Balaban, "Genel başkanımız büyükşehir adayımızın belirlenmesi noktasında da yetkinin örgütte olduğunu ifade etti. Şuanda büyükşehir adayımız konusunda bazı görüşmelerimiz sürüyor. Kasım ayı sonuna kadar tüm ilçe belediye başkan adaylarımız ile büyükşehir belediye başkan adayımızı kesinleştirip Manisa kamuoyu ile paylaşacağız. Kasım oyu sonunda hepsini açıklayacağız." diye konuştu. - MANİSA