CHP'li Bakırlıoğlu, medikal ve tıbbı cihaz sektöründeki sıkıntılara ilişkin değerlendirme yaptı

MANİSA (AA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tıbbi cihaz ve medikal sektörlerini geliştirmek için ciddi teşvikler sağlarken diğer taraftan Sağlık Bakanlığı uygulamış olduğu politikalar nedeniyle aynı sektörü iflasın eşine getirmiş durumda." dedi.

Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilaç tedarikinde uzun bir süredir tedarik sıkıntı olduğunu, 645 ilacın tedarikinde sıkıntı yaşandığını kaydetti. Benzer durumun medikal ve tıbbı cihaz sektöründe de söz konusu olduğunu aktaran Bakıroğlu, yaşanan sıkıntının halk sağlığını tehdit eder hale geldiğini ileri sürdü.

Medikal, tıbbı cihaz sektöründeki üretici ve ithalatçı 1400 şirketi temsil eden sivil toplum kuruluşları, derneklerin Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına mektup yazdıklarını aktaran Bakıroğlu, mektupta artan döviz kuru nedeniyle 6 Aralık'tan itibaren artık kamu kurumlarına, devlet hastanelerine mal ve hizmet veremeyeceklerini beyan ettiklerini ifade etti.

Artan döviz kurunun medikal ve tıbbı cihaz sektörünü de etkilediğini aktaran Bakıroğlu, sektördeki şirketlerin Sağlık Bakanlığından da alacaklarını tahsil edemediğini iddia etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bütçe konuşmasında, teknoloji odaklı sanayi programına ilişkin bilgi verdiğini anımsatan Bakıroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hedefi ülkemizi katma değerli ve yüksek teknoloji üretimde global bir üs haline getirmek ve bu amaçla özellikle dışa bağımlı olan sektörlerde yeni bir destekleme modeli var. Kritik teknolojileri yerli ve milli üretmek amacıyla teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı geçen sene başlatıldı, bu sene genişletiliyor. Program kapsamında bu sene sağlık ve kimya alanlarında yeni, ciddi bir destekleme modeli var. Doğru bir yaklaşım bu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tıbbi cihaz ve medikal sektörlerini geliştirmek için ciddi teşvikler sağlarken diğer taraftan Sağlık Bakanlığı uygulamış olduğu politikalar nedeniyle aynı sektörü iflasın eşine getirmiş durumda."

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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