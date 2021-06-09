CHP'li Bakan sınırda karbon vergisinin Türkiye için büyük riskler barındırdığını söyledi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Paris İklim Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile getirilmesi öngörülen sınırda karbon vergisinin Türkiye için büyük riskler barındırdığını, bu düzene ayak uydurulmaması halinde ihracatta ton başına 50 avro yük ortaya...

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Paris İklim Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı ile getirilmesi öngörülen sınırda karbon vergisinin Türkiye için büyük riskler barındırdığını, bu düzene ayak uydurulmaması halinde ihracatta ton başına 50 avro yük ortaya çıkacağını kaydetti.

Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, varoluşundan bu yana 5 kitlesel yok oluş yaşayan dünyanın, iklim bozulmasından dolayı 6'ncı yok oluş riski ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İklim krizinden dolayı Türkiye'nin de büyük olumsuzluklar yaşayabileceğini belirten Bakan, "Dünyadaki tüm ülkeler Paris İklim Sözleşmesi'ni imzalarken Yemen, İran, Irak, Eritre ve Türkiye bu anlaşmada yer almayan ülkelerdir. İklim sözleşmesinin bir sonucu olarak AB Avrupa Yeşil Mutabakatı diye bir şey ortaya koyuldu. Bu mutabakat, küresel ısınmayı engellemek için 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının yüzde 55 düşürüleceğini belirtiyor. 2050 yılına kadar da Avrupa kıtasını karbon nötr hale getireceklerini ifade ediyor." diye konuştu.

Küresel ısınmaya karşı alınan önlemlerden birinin de sınırda karbon vergisi olduğunu anlatan Bakan, bu kuralın Türkiye için çok büyük riskler barındırdığını söyledi.

Murat Bakan, Türkiye'nin AB'ye ihracatının 69 milyar dolar seviyesinde olduğuna işaret ederek, "Türkiye olarak bu yeni düzene ayak uydurmazsak, karbon vergisi ödemeye başlarsak ton başına 50 avrodan yıllık 1,8 milyar avro yük ortaya çıkacak. AB bununla birlikte 'döngüsel ekonomi uygulayacaksın' diyor. Üretilen ürünlerin bir kısmının geri dönüştürülebilir olması gerekecek. Türkiye buna hazır mı? Hayır. Eğer ürünlerimizde geri dönüştürülebilir plastik kullanmazsak bunun için de ayrıca vergi ödeyeceğiz." dedi.

Türkiye'nin bu riskler karşısında bir yeşil ekonomi, bir de mavi ekonomi yapması gerektiğini dile getiren Bakan, yatırımların iklim krizine yönelik tasarlanmaması durumunda artık hiçbir finans kuruluşundan finansman gelmeyeceğini savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen